https://ria.ru/20210429/aviabilety-1730418540.html

Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты

Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты

Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:37

2021-04-29T08:37

2021-04-29T09:27

россия

владимир путин

виталий ванцев

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.А в 2022 году цены пойдут вверх, подчеркнул он.По его словам, предстоящий рост будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.При этом, отметил совладелец Внуково, многие авиакомпании переживают экономические сложности, поэтому у них два выхода: либо закрытие, либо повышение тарифов. Вместе с тем он считает, что поднимать стоимость следует "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.В конце прошлой недели спрос на авиабилеты в России взлетел после того, как президент Владимир Путин подписал указ о майских каникулах. По данным агрегатора Aviasales, поиск билетов увеличился в пять раз, самыми популярными направлениями оказались Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.

https://ria.ru/20210415/aviabilety-1728372131.html

https://ria.ru/20190421/1552869220.html

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россия, владимир путин, виталий ванцев, общество