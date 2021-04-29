https://ria.ru/20210429/aviabilety-1730418540.html
Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты
Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты
Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:37
2021-04-29T08:37
2021-04-29T09:27
россия
владимир путин
виталий ванцев
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.А в 2022 году цены пойдут вверх, подчеркнул он.По его словам, предстоящий рост будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.При этом, отметил совладелец Внуково, многие авиакомпании переживают экономические сложности, поэтому у них два выхода: либо закрытие, либо повышение тарифов. Вместе с тем он считает, что поднимать стоимость следует "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.В конце прошлой недели спрос на авиабилеты в России взлетел после того, как президент Владимир Путин подписал указ о майских каникулах. По данным агрегатора Aviasales, поиск билетов увеличился в пять раз, самыми популярными направлениями оказались Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.
https://ria.ru/20210415/aviabilety-1728372131.html
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россия, владимир путин, виталий ванцев, общество
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК
совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев
.
А в 2022 году цены пойдут вверх, подчеркнул он.
"В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом", — рассказал Ванцев.
По его словам, предстоящий рост будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.
При этом, отметил совладелец Внуково, многие авиакомпании переживают экономические сложности, поэтому у них два выхода: либо закрытие, либо повышение тарифов.
Вместе с тем он считает, что поднимать стоимость следует "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.
В конце прошлой недели спрос на авиабилеты в России взлетел после того, как президент Владимир Путин
подписал указ о майских каникулах. По данным агрегатора Aviasales
, поиск билетов увеличился в пять раз, самыми популярными направлениями оказались Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.