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Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты
Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты
Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:37
2021-04-29T09:27
россия
владимир путин
виталий ванцев
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.А в 2022 году цены пойдут вверх, подчеркнул он.По его словам, предстоящий рост будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.При этом, отметил совладелец Внуково, многие авиакомпании переживают экономические сложности, поэтому у них два выхода: либо закрытие, либо повышение тарифов. Вместе с тем он считает, что поднимать стоимость следует "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.В конце прошлой недели спрос на авиабилеты в России взлетел после того, как президент Владимир Путин подписал указ о майских каникулах. По данным агрегатора Aviasales, поиск билетов увеличился в пять раз, самыми популярными направлениями оказались Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.
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россия, владимир путин, виталий ванцев, общество

Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты

08:37 29.04.2021 (обновлено: 09:27 29.04.2021)
 
© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Fotolia / zinaidasopina112
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стоимость авиабилетов в России к лету вернется на уровень 2019 года и продолжит расти, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.
А в 2022 году цены пойдут вверх, подчеркнул он.
"В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом", — рассказал Ванцев.
По его словам, предстоящий рост будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.
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При этом, отметил совладелец Внуково, многие авиакомпании переживают экономические сложности, поэтому у них два выхода: либо закрытие, либо повышение тарифов.
Вместе с тем он считает, что поднимать стоимость следует "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.
В конце прошлой недели спрос на авиабилеты в России взлетел после того, как президент Владимир Путин подписал указ о майских каникулах. По данным агрегатора Aviasales, поиск билетов увеличился в пять раз, самыми популярными направлениями оказались Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.
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