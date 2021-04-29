https://ria.ru/20210429/aurus-1730409970.html

Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т

Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т

Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установят на самолёт Як-18Т для наземных... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:16

2021-04-29T03:16

2021-04-29T10:52

россия

aurus

як-18

технологии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установят на самолёт Як-18Т для наземных испытаний, заявили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки - Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова.В настоящее время АПД-500 проходит стендовые испытания с разработанными для него системами, которые отвечают за взаимодействие с летательным аппаратом, – управления двигателем, редуктором, воздушным винтом. Ожидается, что установка двигателя-демонстратора на самолёт и отработка систем завершится уже этим летом.Ранее директор ЦИАМ Михаил Гордин заявлял РИА Новости о проведении в России научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный. По его словам, основная цель данного проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.По словам Гордина, автомобильные двигатели - крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.В рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html

https://ria.ru/20210223/aurus-1598672290.html

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2021

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россия, aurus, як-18, технологии