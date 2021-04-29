Онлайн-конференция об авиаучете белых медведей в Арктике
11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту новой экспедиции "Хозяин Арктики – 2021" по авиаучету белого медведя в Арктической зоне Российской Федерации.
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Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА;
- председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО;
- президент Экологического фонда "Чистые моря", летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей КРИКАЛЕВ;
- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор Экологического фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ;
- академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав РОЖНОВ;
- старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, научный руководитель второго этапа экспедиции Илья МОРДВИНЦЕВ;
- летчик-испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.
В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Центром "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей.
Сейчас проект продолжается. Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" состоит из двух этапов.14 мая из аэропорта Тикси самолет L-410 отправится на поиски медведей по 10 маршрутам, каждый – не менее 1000 км. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Второй этап стартует 10 июня из морского порта Архангельск. На судне "Михаил Сомов" исследователям предстоит дойти до архипелага островов Земли Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА;
- председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО;
- президент Экологического фонда "Чистые моря", летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей КРИКАЛЕВ;
- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор Экологического фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ;
- академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав РОЖНОВ;
- старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, научный руководитель второго этапа экспедиции Илья МОРДВИНЦЕВ;
- летчик-испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.
В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Центром "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей.
Сейчас проект продолжается. Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" состоит из двух этапов.14 мая из аэропорта Тикси самолет L-410 отправится на поиски медведей по 10 маршрутам, каждый – не менее 1000 км. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Второй этап стартует 10 июня из морского порта Архангельск. На судне "Михаил Сомов" исследователям предстоит дойти до архипелага островов Земли Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
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