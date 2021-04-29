https://ria.ru/20210429/arktika-1730561741.html

Онлайн-конференция об авиаучете белых медведей в Арктике

Онлайн-конференция об авиаучете белых медведей в Арктике

11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту новой экспедиции "Хозяин Арктики – 2021" по авиаучету белого медведя в Арктической зоне Российской Федерации.

2021-04-29T18:40

2021-04-29T18:40

2021-04-29T18:40

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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА; - председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО; - президент Экологического фонда "Чистые моря", летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей КРИКАЛЕВ;- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ; - генеральный директор Экологического фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ; - академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав РОЖНОВ;- старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, научный руководитель второго этапа экспедиции Илья МОРДВИНЦЕВ;- летчик-испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Центром "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей. Сейчас проект продолжается. Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" состоит из двух этапов.14 мая из аэропорта Тикси самолет L-410 отправится на поиски медведей по 10 маршрутам, каждый – не менее 1000 км. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Второй этап стартует 10 июня из морского порта Архангельск. На судне "Михаил Сомов" исследователям предстоит дойти до архипелага островов Земли Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы. Официальная страница проекта Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы