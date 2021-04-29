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Онлайн-конференция об авиаучете белых медведей в Арктике
Онлайн-конференция об авиаучете белых медведей в Арктике
11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту новой экспедиции "Хозяин Арктики – 2021" по авиаучету белого медведя в Арктической зоне Российской Федерации.
2021-04-29T18:40
2021-04-29T18:40
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА; - председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО; - президент Экологического фонда "Чистые моря", летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей КРИКАЛЕВ;- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ; - генеральный директор Экологического фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ; - академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав РОЖНОВ;- старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, научный руководитель второго этапа экспедиции Илья МОРДВИНЦЕВ;- летчик-испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Центром "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей. Сейчас проект продолжается. Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" состоит из двух этапов.14 мая из аэропорта Тикси самолет L-410 отправится на поиски медведей по 10 маршрутам, каждый – не менее 1000 км. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Второй этап стартует 10 июня из морского порта Архангельск. На судне "Михаил Сомов" исследователям предстоит дойти до архипелага островов Земли Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы. Официальная страница проекта Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об авиаучете белых медведей в Арктике

18:40 29.04.2021
 
Читать ria.ru в
11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту новой экспедиции "Хозяин Арктики – 2021" по авиаучету белого медведя в Арктической зоне Российской Федерации.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА;
- председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО;
- президент Экологического фонда "Чистые моря", летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей КРИКАЛЕВ;
- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор Экологического фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ;
- академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав РОЖНОВ;
- старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, научный руководитель второго этапа экспедиции Илья МОРДВИНЦЕВ;
- летчик-испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.

В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Центром "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей.
Сейчас проект продолжается. Экспедиция "Хозяин Арктики – 2021" состоит из двух этапов.14 мая из аэропорта Тикси самолет L-410 отправится на поиски медведей по 10 маршрутам, каждый – не менее 1000 км. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Второй этап стартует 10 июня из морского порта Архангельск. На судне "Михаил Сомов" исследователям предстоит дойти до архипелага островов Земли Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
Официальная страница проекта

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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