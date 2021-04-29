https://ria.ru/20210429/argentina-1730428735.html

Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС

Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС

Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:09

2021-04-29T10:09

2021-04-29T10:09

россия

сергей деркач

неукен (провинция)

аргентина

экономика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач."Пытаемся искать проекты в области электроэнергетики. С нами связывался директор агентства по развитию провинции Неукен и он говорил, что есть несколько небольших ГЭС, которые могли бы быть интересны для строительства", - сказал он.При этом торгпред подчеркнул, что есть проблема финансирования проектов в Аргентине. Поэтому прорабатывается вариант привлечения средств в рамках возможного строительства ГЭС.

https://ria.ru/20210421/argentina-1729300614.html

россия

неукен (провинция)

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей деркач, неукен (провинция), аргентина, экономика