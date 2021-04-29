https://ria.ru/20210429/argentina-1730428735.html
Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС
Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС
Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:09
2021-04-29T10:09
2021-04-29T10:09
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сергей деркач
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аргентина
экономика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач."Пытаемся искать проекты в области электроэнергетики. С нами связывался директор агентства по развитию провинции Неукен и он говорил, что есть несколько небольших ГЭС, которые могли бы быть интересны для строительства", - сказал он.При этом торгпред подчеркнул, что есть проблема финансирования проектов в Аргентине. Поэтому прорабатывается вариант привлечения средств в рамках возможного строительства ГЭС.
https://ria.ru/20210421/argentina-1729300614.html
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