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Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС
Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС
Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:09
2021-04-29T10:09
россия
сергей деркач
неукен (провинция)
аргентина
экономика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач."Пытаемся искать проекты в области электроэнергетики. С нами связывался директор агентства по развитию провинции Неукен и он говорил, что есть несколько небольших ГЭС, которые могли бы быть интересны для строительства", - сказал он.При этом торгпред подчеркнул, что есть проблема финансирования проектов в Аргентине. Поэтому прорабатывается вариант привлечения средств в рамках возможного строительства ГЭС.
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россия, сергей деркач, неукен (провинция), аргентина, экономика

Аргентина предложила России участие в строительстве небольших ГЭС

10:09 29.04.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Аргентинская провинция предлагает России поучаствовать в строительстве небольших ГЭС, сообщил журналистам торгпред РФ в латиноамериканской стране Сергей Деркач.
"Пытаемся искать проекты в области электроэнергетики. С нами связывался директор агентства по развитию провинции Неукен и он говорил, что есть несколько небольших ГЭС, которые могли бы быть интересны для строительства", - сказал он.
При этом торгпред подчеркнул, что есть проблема финансирования проектов в Аргентине. Поэтому прорабатывается вариант привлечения средств в рамках возможного строительства ГЭС.
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РоссияСергей ДеркачНеукен (провинция)АргентинаЭкономика
 
 
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