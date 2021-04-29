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Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного сына
Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного сына
Жительницу Алтайского края, которая истязала приемного двенадцатилетнего мальчика, поместили под стражу на 2 месяца, ребёнка и других опекаемых детей из семьи... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:14
2021-04-29T17:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камень-на-оби
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая истязала приемного двенадцатилетнего мальчика, поместили под стражу на 2 месяца, ребёнка и других опекаемых детей из семьи изъяли, сообщают в СУСК РФ по региону.По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби женщина истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания."Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14-ти и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой", - уточняют в СУСК.
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россия
камень-на-оби
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россия, следственный комитет россии (ск рф), камень-на-оби, алтайский край, происшествия

Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного сына

17:14 29.04.2021
 
© Depositphotos / liudmilachernetskaГрустный мальчик сидит на лестнице
Грустный мальчик сидит на лестнице - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Depositphotos / liudmilachernetska
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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая истязала приемного двенадцатилетнего мальчика, поместили под стражу на 2 месяца, ребёнка и других опекаемых детей из семьи изъяли, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Предъявлено обвинение 43-летней жительнице города Камень-на-Оби в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби женщина истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания.
"Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14-ти и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой", - уточняют в СУСК.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Камень-на-ОбиАлтайский крайПроисшествия
 
 
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