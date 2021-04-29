https://ria.ru/20210429/arest-1730536522.html

Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного сына

Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного сына

Жительницу Алтайского края, которая истязала приемного двенадцатилетнего мальчика, поместили под стражу на 2 месяца, ребёнка и других опекаемых детей из семьи... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:14

2021-04-29T17:14

2021-04-29T17:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

камень-на-оби

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая истязала приемного двенадцатилетнего мальчика, поместили под стражу на 2 месяца, ребёнка и других опекаемых детей из семьи изъяли, сообщают в СУСК РФ по региону.По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби женщина истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания."Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14-ти и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой", - уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

россия

камень-на-оби

алтайский край

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), камень-на-оби, алтайский край, происшествия