Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного сына
БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Жительницу Алтайского края, которая истязала приемного двенадцатилетнего мальчика, поместили под стражу на 2 месяца, ребёнка и других опекаемых детей из семьи изъяли, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Предъявлено обвинение 43-летней жительнице города Камень-на-Оби в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби женщина истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания.
"Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14-ти и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой", - уточняют в СУСК.
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