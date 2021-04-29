https://ria.ru/20210429/akter-1730506026.html
Директору центра, где умер актер Дмитрий Марьянов, дали условный срок
Директору центра, где умер актер Дмитрий Марьянов, дали условный срок
Суд приговорил директора реабилитационного центра в Подмосковье, где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов, Оксану Мосунову к трем годам условного заключения, РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:30
2021-04-29T15:30
2021-04-29T17:17
россия
дмитрий марьянов
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Суд приговорил директора реабилитационного центра в Подмосковье, где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов, Оксану Мосунову к трем годам условного заключения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Было установлено, что она наняла персонал без медобразования и без надлежащего оформления документов. Кроме того, у учреждения не было лицензии для медицинской деятельности."Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов галоперидол и феназепам (могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача), приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности", — пояснили в ведомстве.Мосунову признали виновной по статье об оставлении в опасности, а также оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Она отрицает свою вину.Также ей назначили трехлетний испытательный срок. Приговор не вступил в силу.Смерть Дмитрия МарьяноваАктер Дмитрий Марьянов умер на 48-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.В октябре 2017 года он находился в частном реабилитационном центре "Феникс". Там актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на это. По версии следствия, Мосунова знала о серьезном заболевании артиста, однако запретила вызывать скорую, чтобы продолжить социальную адаптацию актера. Позднее другой пациент "Феникса" нарушил запрет. В итоге Марьянова привезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.По мнению экспертов, если бы актера госпитализировали вовремя, медики смогли бы его спасти.
https://ria.ru/20200730/1575150873.html
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россия, дмитрий марьянов, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Суд приговорил директора реабилитационного центра в Подмосковье
, где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов
, Оксану Мосунову к трем годам условного заключения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Было установлено, что она наняла персонал без медобразования и без надлежащего оформления документов. Кроме того, у учреждения не было лицензии для медицинской деятельности.
"Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов галоперидол и феназепам (могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача), приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности", — пояснили в ведомстве.
Мосунову признали виновной по статье об оставлении в опасности, а также оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Она отрицает свою вину.
Также ей назначили трехлетний испытательный срок. Приговор не вступил в силу.
Смерть Дмитрия Марьянова
Актер Дмитрий Марьянов умер на 48-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.
В октябре 2017 года он находился в частном реабилитационном центре "Феникс
". Там актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на это.
По версии следствия, Мосунова знала о серьезном заболевании артиста, однако запретила вызывать скорую, чтобы продолжить социальную адаптацию актера. Позднее другой пациент "Феникса" нарушил запрет. В итоге Марьянова привезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.
По мнению экспертов, если бы актера госпитализировали вовремя, медики смогли бы его спасти.