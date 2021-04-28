https://ria.ru/20210428/zeman-1730245736.html

Юрист оценил идею чешских сенаторов обвинить Земана в госизмене

Юрист оценил идею чешских сенаторов обвинить Земана в госизмене

Конституционная жалоба на президента Чехии Милоша Земана, которую намерена подготовить группа сенаторов в связи с якобы совершенной им госизменой в виде... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:38

2021-04-28T08:38

2021-04-28T17:41

россия

якуб кулганек

андрей бабиш

мид чехии

вацлав клаус

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_0:129:2515:1543_1920x0_80_0_0_ae0010070795664db252e96712e416ae.jpg

ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Конституционная жалоба на президента Чехии Милоша Земана, которую намерена подготовить группа сенаторов в связи с якобы совершенной им госизменой в виде рассекречивания некоторых данных во время телеобращения 25 апреля к согражданам по делу Врбетице, не имеет практических перспектив, заявил РИА Новости известный чешский юрист, бывший глава полиции страны Станислав Новотный.Оппозиция готовит аргументыИнициаторами подачи жалобы стали глава сената Милош Выстрчил и еще ряд его коллег из оппозиционных партий. В настоящее время они вместе с юристами заняты формулированием аргументов для данного документа. По словам Выстрчила, президент в своем выступлении якобы привел информацию из расследуемого дела, чем мог осложнить работу следствия и поставить под угрозу безопасность республики."Процедура подачи конституционной жалобы носит весьма сложный характер. Ее должны одобрить сначала в сенате, потом в нижней палате парламента, палате депутатов, после чего документ может быть направлен в КС, но иметь при этом очень точно сформулированные и убедительные по сути аргументы, чего я в ныне озвученных доводах сенаторов не слышу. Поэтому я считаю, что их попытка обречена на неудачу", - сказал Новотный.По словам юриста, первым шагом при продвижении подобной жалобы должно стать создание инициативной группы из 27 сенаторов, а затем одобрение текста документа большинством в три пятых от числа присутствующих членов сената. Если учесть, что большинство в сенате принадлежит представителям тех партий, которые постоянно критикуют действия президента, то можно представить, что необходимые голоса для одобрения жалобы будут найдены, полагает Новотный.Палата депутатов лояльна президенту"Совсем иная ситуация существует в палате депутатов, где большинством обладают представители правящей коалиции – движение ANO и социал-демократы, а также нередко поддерживающие их коммунисты и партия "Свобода и прямая демократия". Все они в целом лояльно относятся к деятельности президента, что уже подтвердили, в частности, в 2019 году. Тогда противники Земана также попытались выступить с жалобой в КС на него в связи с якобы допущенными президентом грубыми нарушениями конституции. Однако инициаторы обращения набрали тогда в палате депутатов всего лишь чуть больше половины от требуемых 120 голосов (из 200)", - сказал чешский юрист.Если все же допустить, что нынешняя жалоба сенаторов все-таки дойдет до КС, то, по мнению Новотного, для серьезного обвинения президента высказанных до сих пор аргументов со стороны Выстрчила и его коллег явно недостаточно.Явно недостаточно"Чешское законодательство предусматривает наказание для президента в виде его отстранения от занимаемого поста - в ряде стран это называют импичментом - и лишения права вернуться в будущем на этот пост только в том случае, если глава государства допустил серьезное нарушение конституции или иной части конституционного правопорядка, причем за это решение должны проголосовать 9 из 15 судей Конституционного суда", - сказал Новотный.В связи с этим он вспомнил также организованную членами сената подачу в 2013 году жалобы на тогдашнего президента Вацлава Клауса, который был обвинен политиками в госизмене, причем в том случае депутаты нижней палаты парламента поддержали сенаторов. Однако Конституционный суд в итоге отклонил данную жалобу в связи с истечением президентского мандата Клауса.Между тем его, в частности, обвиняли в непродуманной амнистии, которая охватила слишком широкий круг заключенных, среди которых оказались люди, совершившие крупные экономические преступления в период приватизации середины 1990-х годов."Ныне заявляемые сенаторами аргументы в качестве якобы "преступления" президента Земана в связи с допущенными им высказываниями в ходе телеобращения носят гораздо менее серьезный характер по сравнению с тем, что инкриминировалось в 2013 году Вацлаву Клаусу. Конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна состоять из тщательных формулировок, просто написать в ней, что президент наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности – этого явно недостаточно", - считает Новотный.Преследование послеВ то же время нынешние аргументы членов сената, по словам Новотного, могут иметь некоторое значение для возможного уголовного преследования Земана уже по окончании его президентского мандата в 2023 году."До 2013 года президент Чехии с точки зрения закона подлежал пожизненной неприкосновенности за деяния, совершенные в период пребывания на Пражском граде. Однако затем в связи с переходом к прямым всенародным выборам главы республики, в законодательство были внесены изменения, в том числе, освобождение президента от уголовного наказания было ограничено временем исполнения им президентских обязанностей", - сказал Новотный.Тем не менее, он не прогнозирует уголовного преследования Земана после 2023 года."Цель чешской оппозиции, сейчас и ранее, - отстранить Земана с поста президента. Думаю, что после 2023 года допущенные им на этом посту во время президентства действия уже перестанут волновать его противников", - сказал чешский юрист.Земан 25 апреля впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице в 2014 году. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. При этом он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Земан заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то РФ должна заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", отметил чешский президент.Со своей стороны, премьер Андрей Бабиш еще 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

https://ria.ru/20210426/zeman-1730061228.html

https://ria.ru/20210426/lavrov-1729993507.html

https://ria.ru/20210427/diplomaty-1730184249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/lavrov-1730011873.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, вацлав клаус, чехия, в мире