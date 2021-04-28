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https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:58
2021-04-28T16:03
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным позволит предотвратить обострение обстановки в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Вместе с тем Зеленский признал, что еще не знает, о чем будет говорить."Какой должна быть повестка дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы", — сказал глава государства.Он считает, что ответы на них должны найти в офисе президента Украины и администрации президента России."Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча для начала должна состояться на территории, которая олицетворяет мир и диалог", — сказал он (ранее Зеленский предлагал встретиться в "Донбассе, где идет война". — Прим. ред.). Президент Украины также добавил, что Европа делает недостаточно, чтобы прекратить конфликт. После этого он попросил итальянские компании об инвестициях.Ситуация в Донбассе снова обострилась в феврале этого года. В марте в соцсетях появились видео из разных регионов Украины с переброской военной техники ВСУ к линии соприкосновения. В самопровозглашенных республиках сообщали, что усилились обстрелы населенных пунктов, в том числе из запрещенного "Минском-2" оружия. А в апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. При этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что масштабное наступление украинской армии на Донбасс возможно.
https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730137896.html
https://ria.ru/20210427/temy-1730122433.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

14:58 28.04.2021 (обновлено: 16:03 28.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным позволит предотвратить обострение обстановки в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
Вместе с тем Зеленский признал, что еще не знает, о чем будет говорить.
"Какой должна быть повестка дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы", — сказал глава государства.
Он считает, что ответы на них должны найти в офисе президента Украины и администрации президента России.
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"Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча для начала должна состояться на территории, которая олицетворяет мир и диалог", — сказал он (ранее Зеленский предлагал встретиться в "Донбассе, где идет война". — Прим. ред.).
Президент Украины также добавил, что Европа делает недостаточно, чтобы прекратить конфликт. После этого он попросил итальянские компании об инвестициях.
Ситуация в Донбассе снова обострилась в феврале этого года. В марте в соцсетях появились видео из разных регионов Украины с переброской военной техники ВСУ к линии соприкосновения. В самопровозглашенных республиках сообщали, что усилились обстрелы населенных пунктов, в том числе из запрещенного "Минском-2" оружия. А в апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. При этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что масштабное наступление украинской армии на Донбасс возможно.
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