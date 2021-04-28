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Россия не получала предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
Россия не получала предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
В Кремле не получали конкретизированного официального предложения по идее главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:34
2021-04-28T17:30
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
ватикан
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Кремле не получали конкретизированного официального предложения по идее главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На прошлой неделе глава Украины в видеообращении предложил российскому коллеге встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На это Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. Также президент заявил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.Позднее лидер Украины в интервью газете la Repubblica высказал мнение, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по Донбассу. Как заявил позже РИА Новости информированный источник в Ватикане, если обе стороны попросят попросят Святой престол выступить посредником, он не сможет отказаться от этого.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, ватикан, украина, в мире

Россия не получала предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

13:34 28.04.2021 (обновлено: 17:30 28.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Кремле не получали конкретизированного официального предложения по идее главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона", — объяснил он.

На прошлой неделе глава Украины в видеообращении предложил российскому коллеге встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На это Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. Также президент заявил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
Позднее лидер Украины в интервью газете la Repubblica высказал мнение, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по Донбассу. Как заявил позже РИА Новости информированный источник в Ватикане, если обе стороны попросят попросят Святой престол выступить посредником, он не сможет отказаться от этого.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
15:23
Зеленский раскрыл главную цель разговора с Путиным
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВатиканУкраинаВ мире
 
 
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