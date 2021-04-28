https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730306243.html
Россия не получала предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
Россия не получала предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
В Кремле не получали конкретизированного официального предложения по идее главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:34
2021-04-28T13:34
2021-04-28T17:30
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в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Кремле не получали конкретизированного официального предложения по идее главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На прошлой неделе глава Украины в видеообращении предложил российскому коллеге встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На это Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. Также президент заявил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.Позднее лидер Украины в интервью газете la Repubblica высказал мнение, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по Донбассу. Как заявил позже РИА Новости информированный источник в Ватикане, если обе стороны попросят попросят Святой престол выступить посредником, он не сможет отказаться от этого.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/zelenskiy-1730330763.html
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, ватикан, украина, в мире