Зеленский назвал идеальное место для встречи с Путиным
11:24 28.04.2021 (обновлено: 16:36 28.04.2021)
РИМ, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу.
"Святой престол — это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего", — сказал он.
На прошлой неделе украинский лидер в видеообращении предложил российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Владимир Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, но добавил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.
В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. В Кремле подтвердили, что администрации глав государств находятся в постоянном контакте.
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Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
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