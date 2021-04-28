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https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730276098.html
Зеленский назвал идеальное место для встречи с Путиным
Зеленский назвал идеальное место для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:24
2021-04-28T16:36
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
ватикан
в мире
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РИМ, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу."Святой престол — это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего", — сказал он.На прошлой неделе украинский лидер в видеообращении предложил российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Владимир Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, но добавил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. В Кремле подтвердили, что администрации глав государств находятся в постоянном контакте.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729988008.html
https://ria.ru/20210426/donbass-1729942164.html
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донбасс, владимир зеленский, владимир путин, ватикан, в мире

Зеленский назвал идеальное место для встречи с Путиным

11:24 28.04.2021 (обновлено: 16:36 28.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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РИМ, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу.
"Святой престол — это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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На прошлой неделе украинский лидер в видеообращении предложил российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Владимир Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, но добавил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.
В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. В Кремле подтвердили, что администрации глав государств находятся в постоянном контакте.
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Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
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