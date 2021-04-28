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В Болгарии загорелся склад оружейного завода

В Болгарии загорелся склад оружейного завода

Склад оружейного завода "Аркус" горит в болгарском городе Лясковец, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:27

2021-04-28T20:27

2021-04-28T23:48

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Склад оружейного завода "Аркус" горит в болгарском городе Лясковец, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Сигнал о пожаре поступил около 12.40 (совпадает с мск). "Люди были эвакуированы, никто не пострадал, самому городу Лясковец и близлежащим селам ничего не угрожает, как и окружающей среде", - заявил исполнительный директор завода Банко Банков.Как сообщается, пожар происходит в отдалении от оружия и боеприпасов, опасности взрывов нет.Портал Vesti сообщает о локализации пожара.Пожар в Лясковце происходит в тот же день, когда прокуратура Болгарии сообщила, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах.Как в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров, София, заявляя о причастности Москвы к взрывам на складах в Болгарии, решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.

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россия, франц фердинанд, сергей лавров, москва, софия (город), в мире