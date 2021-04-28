https://ria.ru/20210428/zavod-1730376358.html

В Ингушетии перезапустят завод по производству светодиодных ламп

В Ингушетии перезапустят завод по производству светодиодных ламп

Власти Ингушетии планируют перезапустить производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:39

2021-04-28T18:39

2021-04-28T18:39

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

ржд

республика ингушетия

малгобек

экономика

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НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют перезапустить производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке, простаивающее с 2019 года из-за отсутствия сбыта, сообщает пресс-служба главы региона."Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обсудил с генеральным директором "ПрофЛЭД Групп" Дмитрием Клыпиным проект по созданию на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке производства по выпуску до 800 тысяч изделий в год и создания на предприятии 80 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.Компания "ПрофЛЭД Групп" работает на рынке энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения государственных предприятий с 2016 года. Среди ее заказчиков - министерство высшего образования и науки РФ, МВД России, ОАО "РЖД"."Проблем со сбытом продукции нет, система реализации отработана и успешно функционирует", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, завод по производству светодиодных ламп в Малгобеке был построен в декабре 2016 года в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Ингушетии". Ожидалось, что он станет одним из ведущих производителей светодиодных светильников и филаментных ламп. Однако с октября 2019 года завод объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением – простой продлился полтора года.Уточняется, что "ПрофЛЭД Групп" сделала заключение о возможности развертывания на заводе производства полного цикла. Для его запуска необходимо произвести дооснащение четырех линий с установкой оборудования."Мы, со своей стороны, готовы поддержать стремление инвесторов вывести завод из кризиса. Ведь полноценно функционирующее предприятие – это и рабочие места, и налоговые отчисления в местный бюджет, в итоге – дальнейший рост инвестиций, на который мы сейчас делаем особый упор", – заметил Калиматов.

https://ria.ru/20210324/ingushetiya-1602645753.html

https://ria.ru/20210322/shtab-1602321966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, махмуд-али калиматов, ржд, республика ингушетия, малгобек, экономика