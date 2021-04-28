Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/zastroyschiki-1730274559.html
В Приамурье застройщики смогут получить льготные займы на инфраструктуру
В Приамурье застройщики смогут получить льготные займы на инфраструктуру
Амурская область, фонд "Дом.РФ", банк "Дом. РФ" и акционерное общество "Дом.РФ" заключили соглашение, которое позволит застройщикам получать займы на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:18
2021-04-28T11:18
россия
"дом.рф"
василий орлов (губернатор)
владимир путин
амурская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр – РИА Новости. Амурская область, фонд "Дом.РФ", банк "Дом. РФ" и акционерное общество "Дом.РФ" заключили соглашение, которое позволит застройщикам получать займы на строительство инфраструктуры на льготных условиях, сообщает правительство Приамурья.Соглашение направлено на привлечение инвестиций в строительную отрасль, повышение доступности жилья. Благодаря соглашению, подписанному с "ДОМ.РФ", Амурская область сможет воспользоваться мерами поддержки, предлагаемыми в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Правительством области рассматривается схема привлечения через "ДОМ.РФ" инфраструктурных облигаций для строительства инженерной инфраструктуры под жилую застройку. Это значит, что на льготных условиях застройщикам будут предоставляться займы для строительства инфраструктуры, что, соответственно, даст возможность развивать новые районы для жилищной застройки", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию на прошлой неделе, заявил, что компания "Дом.РФ" за счёт субсидий бюджета будет выдавать застройщикам займы под 3-4% годовых.
https://ria.ru/20210422/predprinimateli-1729443782.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1197481029013ad5f73d26c86f83b2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, "дом.рф", василий орлов (губернатор), владимир путин, амурская область, экономика

В Приамурье застройщики смогут получить льготные займы на инфраструктуру

11:18 28.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр – РИА Новости. Амурская область, фонд "Дом.РФ", банк "Дом. РФ" и акционерное общество "Дом.РФ" заключили соглашение, которое позволит застройщикам получать займы на строительство инфраструктуры на льготных условиях, сообщает правительство Приамурья.
Соглашение направлено на привлечение инвестиций в строительную отрасль, повышение доступности жилья. Благодаря соглашению, подписанному с "ДОМ.РФ", Амурская область сможет воспользоваться мерами поддержки, предлагаемыми в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Правительством области рассматривается схема привлечения через "ДОМ.РФ" инфраструктурных облигаций для строительства инженерной инфраструктуры под жилую застройку. Это значит, что на льготных условиях застройщикам будут предоставляться займы для строительства инфраструктуры, что, соответственно, даст возможность развивать новые районы для жилищной застройки", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию на прошлой неделе, заявил, что компания "Дом.РФ" за счёт субсидий бюджета будет выдавать застройщикам займы под 3-4% годовых.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:57
Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей
 
Россия"Дом.РФ"Василий Орлов (губернатор)Владимир ПутинАмурская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Фирма Гебрева заявила об искажении фактов прокуратурой Болгарии
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
Лента новостейМолния