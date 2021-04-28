https://ria.ru/20210428/zastroyschiki-1730274559.html

В Приамурье застройщики смогут получить льготные займы на инфраструктуру

В Приамурье застройщики смогут получить льготные займы на инфраструктуру

Амурская область, фонд "Дом.РФ", банк "Дом. РФ" и акционерное общество "Дом.РФ" заключили соглашение, которое позволит застройщикам получать займы на... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:18

2021-04-28T11:18

2021-04-28T11:18

россия

"дом.рф"

василий орлов (губернатор)

владимир путин

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр – РИА Новости. Амурская область, фонд "Дом.РФ", банк "Дом. РФ" и акционерное общество "Дом.РФ" заключили соглашение, которое позволит застройщикам получать займы на строительство инфраструктуры на льготных условиях, сообщает правительство Приамурья.Соглашение направлено на привлечение инвестиций в строительную отрасль, повышение доступности жилья. Благодаря соглашению, подписанному с "ДОМ.РФ", Амурская область сможет воспользоваться мерами поддержки, предлагаемыми в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Правительством области рассматривается схема привлечения через "ДОМ.РФ" инфраструктурных облигаций для строительства инженерной инфраструктуры под жилую застройку. Это значит, что на льготных условиях застройщикам будут предоставляться займы для строительства инфраструктуры, что, соответственно, даст возможность развивать новые районы для жилищной застройки", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию на прошлой неделе, заявил, что компания "Дом.РФ" за счёт субсидий бюджета будет выдавать застройщикам займы под 3-4% годовых.

https://ria.ru/20210422/predprinimateli-1729443782.html

россия

амурская область

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россия, "дом.рф", василий орлов (губернатор), владимир путин, амурская область, экономика