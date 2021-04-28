https://ria.ru/20210428/zarif-1730247708.html

Зариф прокомментировал утечку записи его разговора с иранским экономистом

Зариф прокомментировал утечку записи его разговора с иранским экономистом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление в связи с утечкой в СМИ записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:56

2021-04-28T08:56

2021-04-28T08:56

касем сулеймани

мохаммад джавад зариф

сирия

иран

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление в связи с утечкой в СМИ записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом и заявил, что публикацию записи превратили во внутренний конфликт.В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США. Кроме того, Зариф сказал, что занимавший пост госсекретаря США Джон Керри сообщил ему, что Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии как минимум 200 раз."Я глубоко сожалею в связи с тем, как конфиденциальный обмен мнениями о необходимости синергии между дипломатией и полем боя (военной сферой – ред.) - в целях использования будущим правительством ценного опыта последних восьми лет - превращается во внутренний спор", - написал глава иранского МИД в своем Instagram.Экономист Лиляз, как передает иранская телерадиокорпорация IRIB, осудил "слив" аудиофайла в СМИ, добавив, что обещал об этом не говорить. Он также следит за тем, смогут ли спецслужбы найти опубликовавшего запись человека.

https://ria.ru/20210426/suleymani-1730060299.html

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касем сулеймани, мохаммад джавад зариф, сирия, иран, сша, в мире