В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование
06:39 28.04.2021 (обновлено: 06:49 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый зампред ОП Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе ФСИН РФ Александру Калашникову с предложением снижать срок заключенным "в обмен" на получение ими "образования, научной степени или востребованной рабочей специальности".
Автор обращения (есть у РИА Новости) указывает, что в последние годы в мировом сообществе "происходит пересмотр функции и назначения пенитенциарной системы", даже в России "сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных".
Петров напоминает, что, например, в некоторых странах Латинской Америки существует практика снижения срока заключения в обмен на чтение книг: каждая прочитанная книга (включенная в программу по перевоспитанию) снижает срок пребывания в тюрьме на 1-2 дня.
Автор письма во ФСИН уверен, что "в основе преступности всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования".
"В данной связи прошу вас оценить идею о внедрении в отечественную пенитенциарную систему стимулирующей практики снижения срока наказания "в обмен" на получение заключенным образования, научной степени или востребованной рабочей специальности", - предложил Петров.
Он отметил, что такая возможность должна быть открыта "для заключенных, отбывающих срок за совершение не тяжких деяний и впервые оступившихся".
Петров заметил, что с учетом развития дистанционных способов коммуникации, механизм обучения "может быть с легкостью создан и внедрен в самые короткие сроки".