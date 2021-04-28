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В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование
В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование
Первый зампред ОП Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе ФСИН РФ Александру Калашникову с предложением снижать срок заключенным "в обмен" на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:39
2021-04-28T06:49
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый зампред ОП Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе ФСИН РФ Александру Калашникову с предложением снижать срок заключенным "в обмен" на получение ими "образования, научной степени или востребованной рабочей специальности".Автор обращения (есть у РИА Новости) указывает, что в последние годы в мировом сообществе "происходит пересмотр функции и назначения пенитенциарной системы", даже в России "сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных".Петров напоминает, что, например, в некоторых странах Латинской Америки существует практика снижения срока заключения в обмен на чтение книг: каждая прочитанная книга (включенная в программу по перевоспитанию) снижает срок пребывания в тюрьме на 1-2 дня.Автор письма во ФСИН уверен, что "в основе преступности всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования".Он отметил, что такая возможность должна быть открыта "для заключенных, отбывающих срок за совершение не тяжких деяний и впервые оступившихся".Петров заметил, что с учетом развития дистанционных способов коммуникации, механизм обучения "может быть с легкостью создан и внедрен в самые короткие сроки".
https://ria.ru/20210424/koloniya-1729783574.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование

06:39 28.04.2021 (обновлено: 06:49 28.04.2021)
 
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Depositphotos / cunaplus
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый зампред ОП Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе ФСИН РФ Александру Калашникову с предложением снижать срок заключенным "в обмен" на получение ими "образования, научной степени или востребованной рабочей специальности".
Автор обращения (есть у РИА Новости) указывает, что в последние годы в мировом сообществе "происходит пересмотр функции и назначения пенитенциарной системы", даже в России "сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных".
Петров напоминает, что, например, в некоторых странах Латинской Америки существует практика снижения срока заключения в обмен на чтение книг: каждая прочитанная книга (включенная в программу по перевоспитанию) снижает срок пребывания в тюрьме на 1-2 дня.
Автор письма во ФСИН уверен, что "в основе преступности всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования".
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"В данной связи прошу вас оценить идею о внедрении в отечественную пенитенциарную систему стимулирующей практики снижения срока наказания "в обмен" на получение заключенным образования, научной степени или востребованной рабочей специальности", - предложил Петров.
Он отметил, что такая возможность должна быть открыта "для заключенных, отбывающих срок за совершение не тяжких деяний и впервые оступившихся".
Петров заметил, что с учетом развития дистанционных способов коммуникации, механизм обучения "может быть с легкостью создан и внедрен в самые короткие сроки".
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