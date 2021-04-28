https://ria.ru/20210428/zaklyuchennye-1730238924.html

В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование

В ОП предложили снижать срок заключенным "в обмен" на образование

Первый зампред ОП Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе ФСИН РФ Александру Калашникову с предложением снижать срок заключенным "в обмен" на... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T06:39

2021-04-28T06:39

2021-04-28T06:49

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый зампред ОП Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе ФСИН РФ Александру Калашникову с предложением снижать срок заключенным "в обмен" на получение ими "образования, научной степени или востребованной рабочей специальности".Автор обращения (есть у РИА Новости) указывает, что в последние годы в мировом сообществе "происходит пересмотр функции и назначения пенитенциарной системы", даже в России "сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных".Петров напоминает, что, например, в некоторых странах Латинской Америки существует практика снижения срока заключения в обмен на чтение книг: каждая прочитанная книга (включенная в программу по перевоспитанию) снижает срок пребывания в тюрьме на 1-2 дня.Автор письма во ФСИН уверен, что "в основе преступности всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования".Он отметил, что такая возможность должна быть открыта "для заключенных, отбывающих срок за совершение не тяжких деяний и впервые оступившихся".Петров заметил, что с учетом развития дистанционных способов коммуникации, механизм обучения "может быть с легкостью создан и внедрен в самые короткие сроки".

https://ria.ru/20210424/koloniya-1729783574.html

https://ria.ru/20210419/prigovor-1728956067.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество