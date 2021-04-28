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Шестерых россиян заподозрили во взрывах на складах в Болгарии
Шестерых россиян заподозрили во взрывах на складах в Болгарии
Шестерых россиян подозревают во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявили обвинение в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:59
2021-04-28T12:59
2021-04-28T16:35
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Шестерых россиян подозревают во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявили обвинение в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру.За десять лет на складах и предприятиях по обезвреживанию взрывчатых веществ и производству оружия произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева. В частности, на некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Покушение на Эмилиана Гебрева произошло в апреле 2015 года. Как утверждает болгарская прокуратура, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе. Изначально в причастности к инцидентам на оружейных складах Москву обвинила Прага. Чешские власти заявили, что российские спецслужбы организовали взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия со стороны России, что впоследствии вылилось в дипломатический скандал. При этом в Москве назвали обвинения Праги "маразматическим парадом".При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес Москвы. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
https://ria.ru/20210426/mid-1730049980.html
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