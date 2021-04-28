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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
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Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн
Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн
Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:55
2021-04-28T16:55
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар напомнил, что раньше инвалиды должны были каждый год приходить в МФЦ или учреждение социальной защиты со всеми необходимыми документами.Услуга доступна участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане. Ежегодно инвалидам выплачивают 100 тысяч рублей. Уточняется, что решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет пользователя в течение десяти дней.
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московская область (подмосковье)

Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн

16:55 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоИнвалидное кресло
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360".
Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар напомнил, что раньше инвалиды должны были каждый год приходить в МФЦ или учреждение социальной защиты со всеми необходимыми документами.
"Перевод услуги в цифру – это возможность сделать жизнь людей легче. Получение льгот должно быть удобным и доступным", – пояснил Рымар.
Услуга доступна участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане. Ежегодно инвалидам выплачивают 100 тысяч рублей. Уточняется, что решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет пользователя в течение десяти дней.
 
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