https://ria.ru/20210428/vyplaty-1730344229.html
Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн
Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн
Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:55
2021-04-28T16:55
2021-04-28T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730349409_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_56352f5c000428d815f1c26f404a97ff.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар напомнил, что раньше инвалиды должны были каждый год приходить в МФЦ или учреждение социальной защиты со всеми необходимыми документами.Услуга доступна участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане. Ежегодно инвалидам выплачивают 100 тысяч рублей. Уточняется, что решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет пользователя в течение десяти дней.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730349409_220:0:1997:1333_1920x0_80_0_0_c82ac6f8ffa710d16ffcd25da48588a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)