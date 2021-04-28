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Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн

Инвалиды боевых действий из МО будут получать выплаты онлайн

Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:55

2021-04-28T16:55

2021-04-28T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Инвалиды боевых действий смогут получать выплаты в онлайн-режиме в Московской области. Такая услуга появилась на портале региона, сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар напомнил, что раньше инвалиды должны были каждый год приходить в МФЦ или учреждение социальной защиты со всеми необходимыми документами.Услуга доступна участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане. Ежегодно инвалидам выплачивают 100 тысяч рублей. Уточняется, что решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет пользователя в течение десяти дней.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)