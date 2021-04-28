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В президентских выборах в Сирии будет участвовать 51 кандидат
В президентских выборах в Сирии будет участвовать 51 кандидат
Народный совет (парламент) Сирии получил от высшего конституционного суда заявки 51 кандидата на участие в президентских выборах 26 мая, сообщает... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:09
2021-04-28T17:18
башар асад
сирия
в мире
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БЕЙРУТ, 28 апр - РИА Новости. Народный совет (парламент) Сирии получил от высшего конституционного суда заявки 51 кандидата на участие в президентских выборах 26 мая, сообщает государственное агентство САНА."Глава Народного совета заявил о передаче со стороны высшего конституционного суда заявки от кандидата Хасана Рабии Рувейли на должность президента. Это 51-я заявка на участие в президентских выборах", - пишет агентство.На выборах 2014 года было зарегистрировано 24 заявки, из них приняли участие в выборах три кандидата, включая действующего президента Башара Асада.Согласно конституции Сирии, парламент принимает заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (19 апреля). Только за последние сутки заявки подали 12 кандидатов. Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосуют не менее 35 депутатов.Учитывая, что Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от Партии арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарем которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.Остальные голоса в Народном совете делятся на независимых, численность которых 70 депутатов, и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт", - всего 13 депутатов.Башар Асад возглавил арабскую республику в 2000 году после смерти отца, бывшего президента САР Хафеза Асада. Впервые кандидаты помимо Асада приняли участие в выборах только в 2014 году. Тогда за президентское кресло боролись в том числе Хассан ан-Нури и Махер Хаджар. По результатам голосования, Асад в третий раз стал главой государства, набрав 88,7% голосов.
https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html
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башар асад, сирия, в мире

В президентских выборах в Сирии будет участвовать 51 кандидат

17:09 28.04.2021 (обновлено: 17:18 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина опускает конверт с бюллетенем в урну на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборов в Сирии
Мужчина опускает конверт с бюллетенем в урну на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборов в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 28 апр - РИА Новости. Народный совет (парламент) Сирии получил от высшего конституционного суда заявки 51 кандидата на участие в президентских выборах 26 мая, сообщает государственное агентство САНА.
"Глава Народного совета заявил о передаче со стороны высшего конституционного суда заявки от кандидата Хасана Рабии Рувейли на должность президента. Это 51-я заявка на участие в президентских выборах", - пишет агентство.
На выборах 2014 года было зарегистрировано 24 заявки, из них приняли участие в выборах три кандидата, включая действующего президента Башара Асада.
Согласно конституции Сирии, парламент принимает заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (19 апреля). Только за последние сутки заявки подали 12 кандидатов. Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосуют не менее 35 депутатов.
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Учитывая, что Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от Партии арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарем которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.
Остальные голоса в Народном совете делятся на независимых, численность которых 70 депутатов, и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт", - всего 13 депутатов.
Башар Асад возглавил арабскую республику в 2000 году после смерти отца, бывшего президента САР Хафеза Асада. Впервые кандидаты помимо Асада приняли участие в выборах только в 2014 году. Тогда за президентское кресло боролись в том числе Хассан ан-Нури и Махер Хаджар. По результатам голосования, Асад в третий раз стал главой государства, набрав 88,7% голосов.
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