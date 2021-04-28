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"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
Противокорабельные ракеты, средства ПВО и еще больше комплексов Javelin — американцы разрабатывают новый план по поставкам летальных вооружений на Украину. Как... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:00
2021-04-28T08:00
андрей ермак
энтони блинкен
javelin (птрк)
патриот
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
безопасность
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Противокорабельные ракеты, средства ПВО и еще больше комплексов Javelin — американцы разрабатывают новый план по поставкам летальных вооружений на Украину. Как подчеркивают западные СМИ, это необходимо на случай прямого военного столкновения Киева и Москвы. И хотя Минобороны России объявило об отводе войск после завершения учений, Пентагон вряд ли откажется от возможности еще больше милитаризовать регион.Военная халяваВ НАТО достаточно ясно дали понять, что не собираются воевать с Россией ради Украины и не отправят в Донбасс солдат. Однако от материально-технической поддержки Киева Запад не откажется.Самолеты-шпионы и беспилотники альянса ежедневно висят над Черным морем и у линии соприкосновения, передавая информацию в украинский генштаб. Разведка ДНР и ЛНР постоянно замечает в окопах ВСУ иностранных военных специалистов. В Киеве регулярно приземляются натовские военно-транспортные самолеты с таинственными грузами. А в конце апреля комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", в соответствии с которым военная помощь Киеву увеличивается до 300 миллионов долларов. Как сообщила в соцсетях украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, на эти деньги закупят и летальное вооружение. В The Wall Street Journal утверждали, что Пентагон собирается предоставить Украине средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы.Очевидно, что наиболее сложные вооружения будут разворачивать и настраивать западные специалисты — украинских военнослужащих к этому пока не готовят. Значит, небольшой контингент войск альянса все-таки примет участие в потенциальном вооруженном конфликте на стороне ВСУ. Киевские власти, почуяв военную халяву, немедленно принялись требовать еще. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Рейтер признался, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена посодействовать в обеспечении современными средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, это необходимо ВСУ, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".Более того, многие специалисты уверены, что в Донбассе уже разворачивают западные комплексы РЭБ. В частности, военный эксперт Алексей Леонков считает, что именно их спешно перебрасывают грузовыми бортами в Киев. Это косвенно подтверждают и недавние сообщения Народной милиции непризнанных республик о том, что беспилотники миссии ОБСЕ часто просто не могут подняться в воздух — сигналы управления глушат с украинской стороны.Больше ракетКонкретные вооружения, которые Вашингтон предоставит ВСУ в случае обострения в Донбассе, пока не называли. Вероятно, Пентагон усилит ПВО Украины зенитно-ракетными комплексами Patriot — Киев их давно выпрашивает.А в середине апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак буквально потребовал от США развернуть "Патриоты" на Украине, пафосно заявив, что ВСУ держат оборону против России "ради всего Запада". Кроме того, по мнению киевских властей, несколько дивизионов американских ЗРК ускорили бы процесс вступления в НАТО.Что касается противокорабельных ракет, то Пентагон может передать Украине партию ПКР Harpoon. Да, у Киева нет воздушных и морских платформ для применения этого оружия, однако "Гарпуны" выпускают и в береговом варианте, на специальных тягачах. Дальность — 280 километров. Напомним, что корабли Черноморского флота способны дать залп крылатыми "Калибрами" на дистанции свыше двух тысяч километров.Для уничтожения целей в глубине обороны противника сухопутным войскам Украины могут выделить американские оперативно-тактические комплексы HIMARS с дальностью стрельбы ракетой ATACMS не более 270 километров, что опять-таки уступает российским ОТРК "Искандер-М", бьющим на 500 километров. Кроме того, в ВСУ продолжат поступать противотанковые комплексы третьего поколения Javelin — деньги на это выделили.Семь лет поставокАмериканцы активно снабжают ВСУ с самого начала гражданской войны в Донбассе. И если запчасти для бронетехники и боеприпасы для стрелкового оружия закупают в основном в странах бывшего соцлагеря, то всевозможное вспомогательное снаряжение и спецтехнику — прежде всего в США.Первое время Вашингтон ограничивался нелетальной продукцией. Так, в 2014-м Киев получил около двух тысяч бронежилетов, два десятка станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015-м — 130 "Хаммеров" и пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 радиолокационных станций, более двух тысяч приборов ночного видения, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — еще 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций.В 2018-м Пентагон отправил на Украину уже летальное вооружение — 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Киев выпрашивал "Джавелины" у Вашингтона с 2014-го, считая, что эти ПТРК способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались. По условиям американцев, эти комплексы не должны применяться непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон и могут быть брошены в бой только в случае полноценной "российской агрессии".Помимо "Джавелинов", в 2018-м Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения, партию миноискателей, эвакуационные "Хаммеры", три системы контрснайперской борьбы, а также 30 внедорожников, две РЛС и медицинское снаряжение на девять миллионов долларов. В 2019 году поддержка была примерно на том же уровне, всего — на 361 миллион долларов. В 2020-м Вашингтон раскошелился уже на 510 миллионов. Известно, что на Украину привезли очередную партию "Джавелинов". Кроме того, в сентябре Госдеп одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI на 600 миллионов долларов. Однако когда их передадут, не сообщали.
https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730113163.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/peskov-1730126643.html
https://ria.ru/20210427/minitmen-1729631923.html
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андрей ермак, энтони блинкен, javelin (птрк), патриот, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, безопасность

"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие

08:00 28.04.2021
 
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Противокорабельные ракеты, средства ПВО и еще больше комплексов Javelin — американцы разрабатывают новый план по поставкам летальных вооружений на Украину. Как подчеркивают западные СМИ, это необходимо на случай прямого военного столкновения Киева и Москвы. И хотя Минобороны России объявило об отводе войск после завершения учений, Пентагон вряд ли откажется от возможности еще больше милитаризовать регион.

Военная халява

В НАТО достаточно ясно дали понять, что не собираются воевать с Россией ради Украины и не отправят в Донбасс солдат. Однако от материально-технической поддержки Киева Запад не откажется.
Самолеты-шпионы и беспилотники альянса ежедневно висят над Черным морем и у линии соприкосновения, передавая информацию в украинский генштаб. Разведка ДНР и ЛНР постоянно замечает в окопах ВСУ иностранных военных специалистов. В Киеве регулярно приземляются натовские военно-транспортные самолеты с таинственными грузами.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
А в конце апреля комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", в соответствии с которым военная помощь Киеву увеличивается до 300 миллионов долларов. Как сообщила в соцсетях украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, на эти деньги закупят и летальное вооружение.
В The Wall Street Journal утверждали, что Пентагон собирается предоставить Украине средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы.
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : ВСУ
Учения ВС Украины на границе с Крымом
Очевидно, что наиболее сложные вооружения будут разворачивать и настраивать западные специалисты — украинских военнослужащих к этому пока не готовят. Значит, небольшой контингент войск альянса все-таки примет участие в потенциальном вооруженном конфликте на стороне ВСУ.
Киевские власти, почуяв военную халяву, немедленно принялись требовать еще. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Рейтер признался, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена посодействовать в обеспечении современными средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, это необходимо ВСУ, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:53
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Более того, многие специалисты уверены, что в Донбассе уже разворачивают западные комплексы РЭБ. В частности, военный эксперт Алексей Леонков считает, что именно их спешно перебрасывают грузовыми бортами в Киев. Это косвенно подтверждают и недавние сообщения Народной милиции непризнанных республик о том, что беспилотники миссии ОБСЕ часто просто не могут подняться в воздух — сигналы управления глушат с украинской стороны.

Больше ракет

Конкретные вооружения, которые Вашингтон предоставит ВСУ в случае обострения в Донбассе, пока не называли. Вероятно, Пентагон усилит ПВО Украины зенитно-ракетными комплексами Patriot — Киев их давно выпрашивает.
А в середине апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак буквально потребовал от США развернуть "Патриоты" на Украине, пафосно заявив, что ВСУ держат оборону против России "ради всего Запада". Кроме того, по мнению киевских властей, несколько дивизионов американских ЗРК ускорили бы процесс вступления в НАТО.
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Что касается противокорабельных ракет, то Пентагон может передать Украине партию ПКР Harpoon. Да, у Киева нет воздушных и морских платформ для применения этого оружия, однако "Гарпуны" выпускают и в береговом варианте, на специальных тягачах. Дальность — 280 километров. Напомним, что корабли Черноморского флота способны дать залп крылатыми "Калибрами" на дистанции свыше двух тысяч километров.
Для уничтожения целей в глубине обороны противника сухопутным войскам Украины могут выделить американские оперативно-тактические комплексы HIMARS с дальностью стрельбы ракетой ATACMS не более 270 километров, что опять-таки уступает российским ОТРК "Искандер-М", бьющим на 500 километров. Кроме того, в ВСУ продолжат поступать противотанковые комплексы третьего поколения Javelin — деньги на это выделили.

Семь лет поставок

Американцы активно снабжают ВСУ с самого начала гражданской войны в Донбассе. И если запчасти для бронетехники и боеприпасы для стрелкового оружия закупают в основном в странах бывшего соцлагеря, то всевозможное вспомогательное снаряжение и спецтехнику — прежде всего в США.
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Первое время Вашингтон ограничивался нелетальной продукцией. Так, в 2014-м Киев получил около двух тысяч бронежилетов, два десятка станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015-м — 130 "Хаммеров" и пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 радиолокационных станций, более двух тысяч приборов ночного видения, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — еще 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций.
В 2018-м Пентагон отправил на Украину уже летальное вооружение — 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Киев выпрашивал "Джавелины" у Вашингтона с 2014-го, считая, что эти ПТРК способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались. По условиям американцев, эти комплексы не должны применяться непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон и могут быть брошены в бой только в случае полноценной "российской агрессии".
© Фото : U.S. Army / Sgt. Kyle LarsenВоеннослужащие США и Украины во время учений Rapid Trident во Львовской области, Украина
Военнослужащие США и Украины во время учений Rapid Trident во Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Kyle Larsen
Военнослужащие США и Украины во время учений Rapid Trident во Львовской области, Украина
Помимо "Джавелинов", в 2018-м Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения, партию миноискателей, эвакуационные "Хаммеры", три системы контрснайперской борьбы, а также 30 внедорожников, две РЛС и медицинское снаряжение на девять миллионов долларов. В 2019 году поддержка была примерно на том же уровне, всего — на 361 миллион долларов. В 2020-м Вашингтон раскошелился уже на 510 миллионов. Известно, что на Украину привезли очередную партию "Джавелинов". Кроме того, в сентябре Госдеп одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI на 600 миллионов долларов. Однако когда их передадут, не сообщали.
 
Андрей ЕрмакЭнтони БлинкенJavelin (ПТРК)ПатриотДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАБезопасность
 
 
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