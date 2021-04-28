Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730393464.html
"Его прет": украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным
"Его прет": украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным
Читатели украинских изданий прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:06
2021-04-28T21:06
россия
владимир зеленский
владимир путин
москва
ватикан
антарктида
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели украинских изданий прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане.Украинцы высмеяли главу государства за несерьезный подход к международным делам — ранее он хотел встретиться в Донбассе. Многие комментаторы стали предлагать ему другие площадки для переговоров."Извините, может мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже на Донбассе? Что я пропустила?" — задается вопросом Дана Виноградова."А почему не в "Макдональдсе"?" — пошутил Анатолий Веретин."Ну что за детский сад? Какая разница, где? Можно и по телефону поговорить — было бы желание", — отметил Игорь Красиков."Мне нравится, как наш карлик уже все решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?" — поинтересовалась Александра Панкова.У клоуна совсем крыша съехала!" — считает Valera Kocetov"Заменим Минский формат на Римский?" — написал Василий Апасов."Почему тогда не в Южном Судане? Там как раз можно посмотреть, как люди умеют договариваться и как они умеют решать вопросы войны. Очень обстановка располагающая" — уверен Сергей Янгазов."Переговоры с Путиным в Ватикане… Круче было бы только предложить как переговорную площадку гору Кайлас, резиденцию Далай-ламы (Лауреата Нобелевской премии мира, между прочим), Антарктиду, Галапагосские острова или остров Пасхи — среди его каменных истуканов, чтобы атмосферно фоточку сделать", — написала в телеграме украинская журналистка Светлана Крюкова.
https://ria.ru/20210428/medved-1730373527.html
https://ria.ru/20210428/goncharenko-1730386330.html
россия
москва
ватикан
антарктида
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_113:0:1040:695_1920x0_80_0_0_d036dedbe5b4b803bec4bcdc2aaff9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир зеленский, владимир путин, москва, ватикан, антарктида, украина

"Его прет": украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным

21:06 28.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели украинских изданий прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане.
Украинцы высмеяли главу государства за несерьезный подход к международным делам — ранее он хотел встретиться в Донбассе. Многие комментаторы стали предлагать ему другие площадки для переговоров.
"Извините, может мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже на Донбассе? Что я пропустила?" — задается вопросом Дана Виноградова.
"Не диктуй свои условия. Хочешь встретиться и обсуждать что-то — приезжай в Москву. Не хочешь в Москву, иди мимо" — пишет Оксана Логинова.
"А почему не в "Макдональдсе"?" — пошутил Анатолий Веретин.
"Ну что за детский сад? Какая разница, где? Можно и по телефону поговорить — было бы желание", — отметил Игорь Красиков.
"Мне нравится, как наш карлик уже все решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?" — поинтересовалась Александра Панкова.
У клоуна совсем крыша съехала!" — считает Valera Kocetov
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
18:22
Не зли медведя. Французы высмеяли "маленькую войну" Байдена против России
"Заменим Минский формат на Римский?" — написал Василий Апасов.
"Почему тогда не в Южном Судане? Там как раз можно посмотреть, как люди умеют договариваться и как они умеют решать вопросы войны. Очень обстановка располагающая" — уверен Сергей Янгазов.
"Наркозависимость уже прет", — предположила Марина Бойкова.
"Переговоры с Путиным в Ватикане… Круче было бы только предложить как переговорную площадку гору Кайлас, резиденцию Далай-ламы (Лауреата Нобелевской премии мира, между прочим), Антарктиду, Галапагосские острова или остров Пасхи — среди его каменных истуканов, чтобы атмосферно фоточку сделать", — написала в телеграме украинская журналистка Светлана Крюкова.
Депутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
19:40
Наказанный ПАСЕ украинский депутат решил отомстить
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваВатиканАнтарктидаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
Лента новостейМолния