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"Его прет": украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным
"Его прет": украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным
Читатели украинских изданий прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:06
2021-04-28T21:06
2021-04-28T21:06
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владимир зеленский
владимир путин
москва
ватикан
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели украинских изданий прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане.Украинцы высмеяли главу государства за несерьезный подход к международным делам — ранее он хотел встретиться в Донбассе. Многие комментаторы стали предлагать ему другие площадки для переговоров."Извините, может мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже на Донбассе? Что я пропустила?" — задается вопросом Дана Виноградова."А почему не в "Макдональдсе"?" — пошутил Анатолий Веретин."Ну что за детский сад? Какая разница, где? Можно и по телефону поговорить — было бы желание", — отметил Игорь Красиков."Мне нравится, как наш карлик уже все решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?" — поинтересовалась Александра Панкова.У клоуна совсем крыша съехала!" — считает Valera Kocetov"Заменим Минский формат на Римский?" — написал Василий Апасов."Почему тогда не в Южном Судане? Там как раз можно посмотреть, как люди умеют договариваться и как они умеют решать вопросы войны. Очень обстановка располагающая" — уверен Сергей Янгазов."Переговоры с Путиным в Ватикане… Круче было бы только предложить как переговорную площадку гору Кайлас, резиденцию Далай-ламы (Лауреата Нобелевской премии мира, между прочим), Антарктиду, Галапагосские острова или остров Пасхи — среди его каменных истуканов, чтобы атмосферно фоточку сделать", — написала в телеграме украинская журналистка Светлана Крюкова.
https://ria.ru/20210428/medved-1730373527.html
https://ria.ru/20210428/goncharenko-1730386330.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, москва, ватикан, антарктида, украина
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Читатели украинских изданий прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане
.
Украинцы высмеяли главу государства за несерьезный подход к международным делам — ранее он хотел встретиться в Донбассе
. Многие комментаторы стали предлагать ему другие площадки для переговоров.
"Извините, может мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже на Донбассе? Что я пропустила?" — задается вопросом Дана Виноградова.
"Не диктуй свои условия. Хочешь встретиться и обсуждать что-то — приезжай в Москву
. Не хочешь в Москву, иди мимо" — пишет Оксана Логинова.
"А почему не в "Макдональдсе"?" — пошутил Анатолий Веретин.
"Ну что за детский сад? Какая разница, где? Можно и по телефону поговорить — было бы желание", — отметил Игорь Красиков.
"Мне нравится, как наш карлик уже все решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?" — поинтересовалась Александра Панкова.
У клоуна совсем крыша съехала!" — считает Valera Kocetov
"Заменим Минский формат на Римский?" — написал Василий Апасов.
"Почему тогда не в Южном Судане
? Там как раз можно посмотреть, как люди умеют договариваться и как они умеют решать вопросы войны. Очень обстановка располагающая" — уверен Сергей Янгазов.
"Наркозависимость уже прет", — предположила Марина Бойкова.
"Переговоры с Путиным в Ватикане… Круче было бы только предложить как переговорную площадку гору Кайлас, резиденцию Далай-ламы (Лауреата Нобелевской премии мира, между прочим), Антарктиду
, Галапагосские острова или остров Пасхи — среди его каменных истуканов, чтобы атмосферно фоточку сделать", — написала в телеграме украинская журналистка Светлана Крюкова.