https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730286176.html

Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане

Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане

Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:04

2021-04-28T12:04

2021-04-28T12:04

россия

владимир зеленский

владимир путин

ватикан

украина

в мире

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ВАТИКАН, 28 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.Он отметил, что в настоящий момент пока нет официального подтверждения с украинской стороны по этому предложению. Источник также дал понять, что заявление Зеленского было неожиданным для Святого престола.

https://ria.ru/20210428/serial-1730262182.html

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ватикан

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россия, владимир зеленский, владимир путин, ватикан, украина, в мире