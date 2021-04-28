Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730286176.html
Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане
Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане
Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:04
2021-04-28T12:04
россия
владимир зеленский
владимир путин
ватикан
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_75c92af4f8bd8b826af7a6101f64589a.jpg
ВАТИКАН, 28 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.Он отметил, что в настоящий момент пока нет официального подтверждения с украинской стороны по этому предложению. Источник также дал понять, что заявление Зеленского было неожиданным для Святого престола.
https://ria.ru/20210428/serial-1730262182.html
россия
ватикан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f5cadfaed75b8492b2a03e22dd4ac75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир зеленский, владимир путин, ватикан, украина, в мире

Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане

12:04 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 28 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
"Если обе стороны попросят Ватикан о посредничестве, он не сможет отказаться от этого. Безусловно, это было бы очень важное развитие событий", - сказал источник.
Он отметил, что в настоящий момент пока нет официального подтверждения с украинской стороны по этому предложению. Источник также дал понять, что заявление Зеленского было неожиданным для Святого престола.
“Контраст разительный” – Лавров о перевоплощении Зеленского в сериале “Слуга народа” - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:30
Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВатиканУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
Лента новостейМолния