https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730286176.html
Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане
Источник прокомментировал идею о встрече Зеленского и Путина в Ватикане
Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:04
2021-04-28T12:04
2021-04-28T12:04
россия
владимир зеленский
владимир путин
ватикан
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_75c92af4f8bd8b826af7a6101f64589a.jpg
ВАТИКАН, 28 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.Он отметил, что в настоящий момент пока нет официального подтверждения с украинской стороны по этому предложению. Источник также дал понять, что заявление Зеленского было неожиданным для Святого престола.
https://ria.ru/20210428/serial-1730262182.html
россия
ватикан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f5cadfaed75b8492b2a03e22dd4ac75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, владимир путин, ватикан, украина, в мире