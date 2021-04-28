Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на эту службу легла серьёзная нагрузка - за прошлый год сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более 45 миллионов раз.
"Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Наши врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей проявляют настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась. Именно на службу скорой помощи легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам c COVID-19", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Министр подчеркнул, что и в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время работники скорой помощи оказываются рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в этом. Именно от оперативности и профессионализма медиков "скорой" зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду.
"Сегодня ваша служба состоит из более чем 2 тысяч отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан! В прошлом году сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более чем 45 миллионов раз", - уточнил Мурашко.
Он выразил признательность работникам "скорой" за благородный труд и за важную для каждого жителя России работу.