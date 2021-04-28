https://ria.ru/20210428/vrachi-1730252470.html

Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:38

2021-04-28T09:38

2021-04-28T09:38

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на эту службу легла серьёзная нагрузка - за прошлый год сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более 45 миллионов раз.Министр подчеркнул, что и в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время работники скорой помощи оказываются рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в этом. Именно от оперативности и профессионализма медиков "скорой" зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду.Он выразил признательность работникам "скорой" за благородный труд и за важную для каждого жителя России работу.

https://ria.ru/20210428/skoraya-1729983177.html

россия

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2021

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россия, михаил мурашко, общество