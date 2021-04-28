Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/vrachi-1730252470.html
Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником
Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:38
2021-04-28T09:38
россия
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_c0ba737aaf58d480784f2651fb63b66d.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на эту службу легла серьёзная нагрузка - за прошлый год сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более 45 миллионов раз.Министр подчеркнул, что и в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время работники скорой помощи оказываются рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в этом. Именно от оперативности и профессионализма медиков "скорой" зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду.Он выразил признательность работникам "скорой" за благородный труд и за важную для каждого жителя России работу.
https://ria.ru/20210428/skoraya-1729983177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:102:2449:1939_1920x0_80_0_0_dc688b4cc6f0a40c73be2b3508cc930c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мурашко, общество

Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником

09:38 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на эту службу легла серьёзная нагрузка - за прошлый год сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более 45 миллионов раз.
"Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Наши врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей проявляют настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась. Именно на службу скорой помощи легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам c COVID-19", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Министр подчеркнул, что и в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время работники скорой помощи оказываются рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в этом. Именно от оперативности и профессионализма медиков "скорой" зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду.
"Сегодня ваша служба состоит из более чем 2 тысяч отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан! В прошлом году сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более чем 45 миллионов раз", - уточнил Мурашко.
Он выразил признательность работникам "скорой" за благородный труд и за важную для каждого жителя России работу.
Репродукция фотографии Первый автомобиль скорой помощи. Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 00:13
История создания института скорой помощи в России
 
РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
Лента новостейМолния