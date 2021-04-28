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Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача
Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача
Боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, головокружения, перекос уголка рта, смазанная речь – все это симптомы для... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:59
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николай плавунов
россия
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, головокружения, перекос уголка рта, смазанная речь – все это симптомы для незамедлительного обращения к врачу скорой помощи, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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николай плавунов, россия, общество

Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача

06:59 28.04.2021 (обновлено: 11:11 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, головокружения, перекос уголка рта, смазанная речь – все это симптомы для незамедлительного обращения к врачу скорой помощи, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"Если пациент понимает, что его состояние для него нехарактерно, например, боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, внезапное появление головокружения. Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь – все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать", - сказал Плавунов, отвечая на вопрос, есть ли какие-то симптомы, при которых обращение к медикам должно быть незамедлительным.
Читайте полный текст интервью >>
Клещи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 03:22
Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
 
Николай ПлавуновРоссияОбщество
 
 
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