Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача

"Если пациент понимает, что его состояние для него нехарактерно, например, боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, внезапное появление головокружения. Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь – все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать", - сказал Плавунов, отвечая на вопрос, есть ли какие-то симптомы, при которых обращение к медикам должно быть незамедлительным.