Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача
06:59 28.04.2021 (обновлено: 11:11 28.04.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, головокружения, перекос уголка рта, смазанная речь – все это симптомы для незамедлительного обращения к врачу скорой помощи, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"Если пациент понимает, что его состояние для него нехарактерно, например, боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, внезапное появление головокружения. Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь – все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать", - сказал Плавунов, отвечая на вопрос, есть ли какие-то симптомы, при которых обращение к медикам должно быть незамедлительным.