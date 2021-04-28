https://ria.ru/20210428/volna-1730349512.html

Оперштаб опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России

Оперштаб опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России

Говорить о начале третьей волны COVID-19 в РФ неверно, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной, заявили журналистам в оперативном... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:50

2021-04-28T16:50

2021-04-28T16:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729993903_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_402879143112e1c0292231b409bae114.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить о начале третьей волны COVID-19 в РФ неверно, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на якобы неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19."Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно – эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - говорится в сообщении.Также отмечается, что развитие эпидобстановки во многом зависит от каждого россиянина, поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и пройти вакцинацию.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, а данные о заболеваемости "доступны всем".Согласно статистике оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в РФ 28 апреля впервые с сентября составляет менее 8 тысяч – 7 848, это минимум с 26 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/peskov-1730305750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество