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Оперштаб опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России
Оперштаб опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России
Говорить о начале третьей волны COVID-19 в РФ неверно, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной, заявили журналистам в оперативном... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:50
2021-04-28T16:50
2021-04-28T16:50
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить о начале третьей волны COVID-19 в РФ неверно, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на якобы неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19."Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно – эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - говорится в сообщении.Также отмечается, что развитие эпидобстановки во многом зависит от каждого россиянина, поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и пройти вакцинацию.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, а данные о заболеваемости "доступны всем".Согласно статистике оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в РФ 28 апреля впервые с сентября составляет менее 8 тысяч – 7 848, это минимум с 26 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/peskov-1730305750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить о начале третьей волны COVID-19 в РФ неверно, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на якобы неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19.
"Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России
говорить на данный момент времени абсолютно неверно – эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что развитие эпидобстановки во многом зависит от каждого россиянина, поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и пройти вакцинацию.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле считают, что третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет, а данные о заболеваемости "доступны всем".
Согласно статистике оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в РФ 28 апреля впервые с сентября составляет менее 8 тысяч – 7 848, это минимум с 26 сентября.