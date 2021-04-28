https://ria.ru/20210428/voda-1730233836.html

Мясников рассказал, сколько нужно пить воды

Мясников рассказал, сколько нужно пить воды

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T01:38

2021-04-28T01:38

2021-04-28T01:39

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.По его словам, при нормальной температуре окружающей среды организм выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров."Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков", - заявил Мясников.Он призвал не следовать советам "знатоков", а доверять своей̆ жажде. "Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный̆ и правильный̆ уровень потребления воды. Подчеркиваю: сам выйдет! Водно-солевой баланс — один из самых стойких в нашем организме!" – заключил телеведущий.

https://ria.ru/20210414/mify-1728180253.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество