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Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T01:38
2021-04-28T01:39
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.По его словам, при нормальной температуре окружающей среды организм выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров."Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков", - заявил Мясников.Он призвал не следовать советам "знатоков", а доверять своей̆ жажде. "Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный̆ и правильный̆ уровень потребления воды. Подчеркиваю: сам выйдет! Водно-солевой баланс — один из самых стойких в нашем организме!" – заключил телеведущий.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников рассказал, сколько нужно пить воды

01:38 28.04.2021 (обновлено: 01:39 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.
По его словам, при нормальной температуре окружающей среды организм выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров.
"Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков", - заявил Мясников.
Он призвал не следовать советам "знатоков", а доверять своей̆ жажде.
"Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный̆ и правильный̆ уровень потребления воды. Подчеркиваю: сам выйдет! Водно-солевой баланс — один из самых стойких в нашем организме!" – заключил телеведущий.
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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