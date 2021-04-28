https://ria.ru/20210428/vkus-1730367153.html

Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает вкус

Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает вкус

Американские ученые обнаружили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:56

2021-04-28T17:56

2021-04-28T21:19

наука

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Следовательно, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Это объясняет, почему при COVID-19 люди часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений. Результаты опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.Исследователи из Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган (Josephine Egan) изучили несколько тысяч вкусовых рецепторов человека. Они установили, что рецепторные клетки II типа, расположенные в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка, содержат фермент ACE2 — точку входа для коронавируса."Демонстрируя совместную локализацию вируса SARS-CoV-2, маркера вкусовых клеток типа II и вирусного рецептора ACE2, мы приводим доказательства репликации этого вируса во вкусовых рецепторах, которые могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы COVID-19", — пишут авторы статьи.Ученые взяли образцы грибовидных сосочков с вкусовыми рецепторами у 45-летней женщины с подтвержденным COVID-19. Во время заражения она сообщала об изменениях вкусовых ощущений, в том числе о том, что она не чувствовала сладость шоколада и вкус карри. При осмотре у нее зафиксировали увеличение размеров языка и покраснение в области его основания. Детальные исследования подтвердили присутствие РНК вируса SARS-CoV-2 в клетках веретенообразных сосочков и в базальном слое стволовых клеток вкусовых луковиц.При повторном осмотре через шесть месяцев состояние областей вкусовых клеток улучшилось — это совпало с восстановлением у пациентки вкусовых ощущений."Наша работа показывает, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель, что объясняет случаи хронических нарушений вкусовых ощущений после COVID-19, сообщения о которых появляются в медицинской литературе", — отметили авторы публикации.Еще одним пациентом стал 63-летний мужчина, который в 2019 году, еще до пандемии, пожертвовал ученым здоровые образцы своих веретенообразных сосочков. Через шесть недель после того, как он заболел COVID-19, у него еще раз взяли образцы. Он также жаловался, что не чувствует вкуса шоколада и кофе. Исследование показало, что его вкусовые луковицы имеют изменения в слое стволовых клеток, хотя сам вирус в клетках рецепторов не нашли."В таком случае репликация вируса, скорее всего, происходит без нарушения и способствует передаче вируса из вкусовых рецепторов в кровь. При этом он может локально инфицировать эпителий язычных и слюнных желез, слизистую оболочку полости рта и гортани и даже проникать в легкие", — пишут ученые.Они считают, что понимание возможности поражения вирусной инфекцией вкусовых рецепторов поможет разработать методы лечения пациентов с длительным COVID-19, у которых потеря вкуса или вкусовые изменения сохраняются на протяжении нескольких месяцев после формального выздоровления.

https://ria.ru/20210423/kovid-1729604610.html

https://ria.ru/20210421/mozg-1729243901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша, питание