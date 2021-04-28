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ВЭБ в ближайшие 5 лет намерен "выдать в экономику" более 10 трлн рублей
ВЭБ в ближайшие 5 лет намерен "выдать в экономику" более 10 трлн рублей
В ближайшие пять лет ВЭБ планирует "выдать в экономику" более десяти триллионов рублей, отмечает главный стратег государственной корпорации развития Алексей... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:33
2021-04-28T13:33
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В ближайшие пять лет ВЭБ планирует "выдать в экономику" более десяти триллионов рублей, отмечает главный стратег государственной корпорации развития Алексей Кечко. При этом он считает, что фактическая сумма может оказаться в полтора раза больше — порядка 15 триллионов рублей до конца 2024-го — года, на который правительство установило ключевые показатели эффективности (КПЭ) по выдачам в экономику — более 850 миллиардов рублей. "С такими объемами ВЭБ еще не приходилось работать. А с учетом того, что на рубль ВЭБ еще два-три рубля дают коммерческие банки, сумма инвестиций получается значительной", — пишет Кечко в статье в газете "Ведомости". Он назвал по крайней мере семь основных направлений вложения средств. В их числе промышленность, магистральная инфраструктура и городская экономика (то, что повышает качество жизни в городах), экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации и информационные технологии. В частности, в промышленности объем поддержки проектов в ближайшие четыре года (2021-2024) будет удвоен по сравнению с 2017-2020 годами и достигнет трех-четырех триллионов рублей. В магистральной инфраструктуре он составит 1,7 триллиона рублей, по проектам городской экономики превысит триллион рублей. По направлению "Экспорт" в планах поддержать проекты на семь триллионов рублей до конца 2024 года. А объем поддержки МСП со стороны группы ВЭБ может в амбициозном сценарии достичь 2,1 триллиона рублей (в предыдущие четыре года было 1,3 триллиона рублей).Главный стратег отметил, что одним из ключевых принципов в работе ВЭБ становится клиентоцентричность. "Это подразумевает способность быстро адаптировать продукты и услуги (в случае с ВЭБ это прежде всего финансовые инструменты) под запросы клиента, будь то малый и средний бизнес, коммерческие банки, экспортеры, крупные инвесторы", — отметил Кечко.
https://ria.ru/20210423/shuvalov-1729679767.html
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россия, вэб, новости компаний - экономика

ВЭБ в ближайшие 5 лет намерен "выдать в экономику" более 10 трлн рублей

13:33 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В ближайшие пять лет ВЭБ планирует "выдать в экономику" более десяти триллионов рублей, отмечает главный стратег государственной корпорации развития Алексей Кечко. При этом он считает, что фактическая сумма может оказаться в полтора раза больше — порядка 15 триллионов рублей до конца 2024-го — года, на который правительство установило ключевые показатели эффективности (КПЭ) по выдачам в экономику — более 850 миллиардов рублей.
"С такими объемами ВЭБ еще не приходилось работать. А с учетом того, что на рубль ВЭБ еще два-три рубля дают коммерческие банки, сумма инвестиций получается значительной", — пишет Кечко в статье в газете "Ведомости".
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Он назвал по крайней мере семь основных направлений вложения средств. В их числе промышленность, магистральная инфраструктура и городская экономика (то, что повышает качество жизни в городах), экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации и информационные технологии.
В частности, в промышленности объем поддержки проектов в ближайшие четыре года (2021-2024) будет удвоен по сравнению с 2017-2020 годами и достигнет трех-четырех триллионов рублей. В магистральной инфраструктуре он составит 1,7 триллиона рублей, по проектам городской экономики превысит триллион рублей. По направлению "Экспорт" в планах поддержать проекты на семь триллионов рублей до конца 2024 года. А объем поддержки МСП со стороны группы ВЭБ может в амбициозном сценарии достичь 2,1 триллиона рублей (в предыдущие четыре года было 1,3 триллиона рублей).
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Главный стратег отметил, что одним из ключевых принципов в работе ВЭБ становится клиентоцентричность. "Это подразумевает способность быстро адаптировать продукты и услуги (в случае с ВЭБ это прежде всего финансовые инструменты) под запросы клиента, будь то малый и средний бизнес, коммерческие банки, экспортеры, крупные инвесторы", — отметил Кечко.
По его словам, координация институтов развития на базе ВЭБ — часть правительственного курса на повышение качества работы госаппарата и его перевод на принципы клиентоцентричности. "На выходе должны получиться и другое качество, и другие скорости работы. В случае с институтами развития речь идет о создании гибкой и прозрачной системы поддержки, которой могла бы пользоваться любая компания — от начинающего предпринимателя до глобальных холдингов. И каждый из них на своем уровне будет обеспечивать отдачу в экономику, платить налоги, создавать рабочие места и новое качество услуг", — подчеркивает Кечко.
 
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