https://ria.ru/20210428/veb-1730297069.html

ВЭБ в ближайшие 5 лет намерен "выдать в экономику" более 10 трлн рублей

ВЭБ в ближайшие 5 лет намерен "выдать в экономику" более 10 трлн рублей

В ближайшие пять лет ВЭБ планирует "выдать в экономику" более десяти триллионов рублей, отмечает главный стратег государственной корпорации развития Алексей... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:33

2021-04-28T13:33

2021-04-28T13:33

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В ближайшие пять лет ВЭБ планирует "выдать в экономику" более десяти триллионов рублей, отмечает главный стратег государственной корпорации развития Алексей Кечко. При этом он считает, что фактическая сумма может оказаться в полтора раза больше — порядка 15 триллионов рублей до конца 2024-го — года, на который правительство установило ключевые показатели эффективности (КПЭ) по выдачам в экономику — более 850 миллиардов рублей. "С такими объемами ВЭБ еще не приходилось работать. А с учетом того, что на рубль ВЭБ еще два-три рубля дают коммерческие банки, сумма инвестиций получается значительной", — пишет Кечко в статье в газете "Ведомости". Он назвал по крайней мере семь основных направлений вложения средств. В их числе промышленность, магистральная инфраструктура и городская экономика (то, что повышает качество жизни в городах), экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации и информационные технологии. В частности, в промышленности объем поддержки проектов в ближайшие четыре года (2021-2024) будет удвоен по сравнению с 2017-2020 годами и достигнет трех-четырех триллионов рублей. В магистральной инфраструктуре он составит 1,7 триллиона рублей, по проектам городской экономики превысит триллион рублей. По направлению "Экспорт" в планах поддержать проекты на семь триллионов рублей до конца 2024 года. А объем поддержки МСП со стороны группы ВЭБ может в амбициозном сценарии достичь 2,1 триллиона рублей (в предыдущие четыре года было 1,3 триллиона рублей).Главный стратег отметил, что одним из ключевых принципов в работе ВЭБ становится клиентоцентричность. "Это подразумевает способность быстро адаптировать продукты и услуги (в случае с ВЭБ это прежде всего финансовые инструменты) под запросы клиента, будь то малый и средний бизнес, коммерческие банки, экспортеры, крупные инвесторы", — отметил Кечко.

https://ria.ru/20210423/shuvalov-1729679767.html

https://realty.ria.ru/20210115/infrastruktura-1593228500.html

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