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На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев
На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев
Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T00:36
2021-04-28T00:36
2021-04-28T00:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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украина
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник пресс-служба Государственного экспертного центра при минздраве страны.Отмечается, что 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishied и по одному случаю – после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer.С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 539 126 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. В пятницу на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире