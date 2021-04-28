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https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730231311.html
На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев
На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев
Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T00:36
2021-04-28T00:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
украина
в мире
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник пресс-служба Государственного экспертного центра при минздраве страны.Отмечается, что 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishied и по одному случаю – после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer.С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 539 126 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. В пятницу на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире

На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев

00:36 28.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки
Пациент во время прививки - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник пресс-служба Государственного экспертного центра при минздраве страны.

"С момента начала вакцинации в автоматизированную информационную систему фармаконадзора поступило 1045 сообщений о неблагоприятных случаях после вакцинации", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook.

Отмечается, что 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishied и по одному случаю – после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer.
С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 539 126 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. В пятницу на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.
 
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