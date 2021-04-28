https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730231311.html

На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев

На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев

Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T00:36

2021-04-28T00:36

2021-04-28T00:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ситуация на украине

украина

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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 поступило на Украине с начала проведения прививочной кампании, сообщила во вторник пресс-служба Государственного экспертного центра при минздраве страны.Отмечается, что 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishied и по одному случаю – после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer.С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 539 126 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. В пятницу на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире