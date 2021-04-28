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Российский адмирал раскритиковал доктрину украинских ВМС
Российский адмирал раскритиковал доктрину украинских ВМС
Безопасность в Черном море немыслима без России, Украине следовало бы двигаться в этом направлении, а не зазывать в регион НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:46
2021-04-28T18:27
алексей неижпапа
военно-морские силы украины
нато
министерство обороны украины
владимир комоедов
сша
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Безопасность в Черном море немыслима без России, Украине следовало бы двигаться в этом направлении, а не зазывать в регион НАТО, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.Ранее Минобороны Украины сообщило, что для ВМС страны впервые разработана доктрина. В ней среди актуальных вопросов называется возрождение минно-трального флота и строительство малых подводных лодок. Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа уточнил, что "соблюдение международного права в Черноморском регионе могут обеспечить прежде всего страны-члены НАТО и непосредственно само членство Украины в Североатлантическом альянсе"."У нас в свое время Блэксифор был создан, это объединенное командование именно всех причерноморских государств. Вот пусть свои устремления поворачивают на создание какой-то объединенной структуры, чтобы следить за безопасностью - конечно, не без участия России", - сказал Комоедов.Он предположил, что украинская сторона, скорее всего, имеет в виду США, когда говорит о странах-членах НАТО, которые могут обеспечить безопасность в Черноморском бассейне. Адмирал напомнил, что имеются международные документы, например, конвенция Монтрё, которая не дает американским кораблям постоянно находиться в Черном море."Минно-тральные силы для Украины с какой целью нужны, я не могу понять. Там глубины на Черном море такие, что куда поставишь мины, они все полопаются от давления. Только в прибрежной части, на Одесском направлении, там еще более-менее есть такие глубины, где эти минно-тральные силы нужны", - продолжил Комоедов.При этом адмирал не исключил, что подлодки могли бы быть полезны ВМС Украины. Однако никакого опыта строительства, эксплуатации и содержания таких кораблей у страны нет, уверен он. Комоедов добавил, что Черноморский флот РФ помогал украинским ВМС в подготовке кадров-подводников, но это было давно, когда "мы дружили".
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алексей неижпапа, военно-морские силы украины, нато, министерство обороны украины, владимир комоедов, сша, украина

Российский адмирал раскритиковал доктрину украинских ВМС

17:46 28.04.2021 (обновлено: 18:27 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы. 5 июля 2019
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы. 5 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Безопасность в Черном море немыслима без России, Украине следовало бы двигаться в этом направлении, а не зазывать в регион НАТО, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что для ВМС страны впервые разработана доктрина. В ней среди актуальных вопросов называется возрождение минно-трального флота и строительство малых подводных лодок. Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа уточнил, что "соблюдение международного права в Черноморском регионе могут обеспечить прежде всего страны-члены НАТО и непосредственно само членство Украины в Североатлантическом альянсе".
"У нас в свое время Блэксифор был создан, это объединенное командование именно всех причерноморских государств. Вот пусть свои устремления поворачивают на создание какой-то объединенной структуры, чтобы следить за безопасностью - конечно, не без участия России", - сказал Комоедов.
Он предположил, что украинская сторона, скорее всего, имеет в виду США, когда говорит о странах-членах НАТО, которые могут обеспечить безопасность в Черноморском бассейне. Адмирал напомнил, что имеются международные документы, например, конвенция Монтрё, которая не дает американским кораблям постоянно находиться в Черном море.
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"Минно-тральные силы для Украины с какой целью нужны, я не могу понять. Там глубины на Черном море такие, что куда поставишь мины, они все полопаются от давления. Только в прибрежной части, на Одесском направлении, там еще более-менее есть такие глубины, где эти минно-тральные силы нужны", - продолжил Комоедов.
При этом адмирал не исключил, что подлодки могли бы быть полезны ВМС Украины. Однако никакого опыта строительства, эксплуатации и содержания таких кораблей у страны нет, уверен он. Комоедов добавил, что Черноморский флот РФ помогал украинским ВМС в подготовке кадров-подводников, но это было давно, когда "мы дружили".
 
Алексей НеижпапаВоенно-морские силы УкраиныНАТОМинистерство обороны УкраиныВладимир КомоедовСШАУкраина
 
 
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