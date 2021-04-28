В ЛНР ответили на заявление Зеленского о русском языке на Украине
16:07 28.04.2021 (обновлено: 16:09 28.04.2021)
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева назвала ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии проблемы использования русского языка и "церковного вопроса" на территории Украины.
Ранее Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине.
"Это наглая ложь (отсутствие языковой и церковной проблем на Украине - ред.) господина Зеленского. Ему выгодно на сегодняшний день делать такие заявления. Он любыми путями пытается удержаться на пике власти и делает абсолютно все, чтобы власть в своих руках сохранить. Ему чужды интересы народа. Ему чужды интересы граждан страны", - заявила Кобцева РИА Новости.
"То, что он не знает об этих проблемах – это вызывает большое сомнение, так как если отследить его заявления, то мы увидим противоречия в них. Когда господин Зеленский заявляет, например, о приверженности памяти погибших во время Великой Отечественной войны, а по факту поддерживает националистическое движение на самой Украине", - прокомментировала Кобцева.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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