https://ria.ru/20210428/ukraina-1730297865.html

Украинский политолог усомнился в значимости военной помощи США для Киева

Украинский политолог усомнился в значимости военной помощи США для Киева

Украина не получит от США военной помощи, которая могла бы повлиять на стратегический баланс сил, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:01

2021-04-28T13:01

2021-04-28T13:01

россия

донецкая народная республика

сергей лавров

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Украина не получит от США военной помощи, которая могла бы повлиять на стратегический баланс сил, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Украине на военную помощь США рассчитывать бессмысленно."Украина не получит ничего из того, что могло бы повлиять на стратегический баланс сил. Ну снова подбросят нам резиновых лодок, что-нибудь на манер (противотанковых комплексов - ред.) Javelin. То есть, те виды вооружения, которые не влияют на баланс", - сказал Золотарев РИА Новости в среду.По его словам, максимум, что Киев может ожидать от США - это снаряжение, экипировка, транспортные средства, но не боевые самолеты, ударные системы или высокоточное оружие.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

россия

донецкая народная республика

сша

украина

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россия, донецкая народная республика, сергей лавров, сша, украина, в мире