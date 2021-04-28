Украинский политолог усомнился в значимости военной помощи США для Киева
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
© Фото : ВСУ
КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Украина не получит от США военной помощи, которая могла бы повлиять на стратегический баланс сил, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Украине на военную помощь США рассчитывать бессмысленно.
"Украина не получит ничего из того, что могло бы повлиять на стратегический баланс сил. Ну снова подбросят нам резиновых лодок, что-нибудь на манер (противотанковых комплексов - ред.) Javelin. То есть, те виды вооружения, которые не влияют на баланс", - сказал Золотарев РИА Новости в среду.
По его словам, максимум, что Киев может ожидать от США - это снаряжение, экипировка, транспортные средства, но не боевые самолеты, ударные системы или высокоточное оружие.
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