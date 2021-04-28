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Лавров призвал Украину не рассчитывать на военную помощь США
Лавров призвал Украину не рассчитывать на военную помощь США
Украине не стоит рассчитывать на военную помощь от США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:18
2021-04-28T10:18
2021-04-28T10:59
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на военную помощь от США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вы сказали, что на военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет - ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство господина Зеленского", - сказал Лавров.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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россия, обсе, франк-вальтер штайнмайер, сергей лавров, дмитрий песков, сша, украина, в мире