https://ria.ru/20210428/ukraina-1730254304.html

Украинцев призвали забыть о дешевом борще

Украинцев призвали забыть о дешевом борще

Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:50

2021-04-28T09:50

2021-04-28T16:24

борщ

украина

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua.По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, в этом апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20 до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом.По малым хозяйствам ударил и введенный из-за коронавируса локдаун: в итоге "работать в селах некому".Томич отметил, что точные прогнозы по изменению стоимости овощей делать пока рано, на это влияет множество факторов."О дешевом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток", — подытожил эксперт.По динамике цен на необходимые для приготовления борща продукты можно судить о состоянии экономики и финансовом положении жителей страны.

https://ria.ru/20210409/krizis-1727621269.html

https://ria.ru/20210420/borsch-1729113992.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борщ, украина, экономика