https://ria.ru/20210428/ukraina-1730254304.html
Украинцев призвали забыть о дешевом борще
Украинцев призвали забыть о дешевом борще
Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:50
2021-04-28T09:50
2021-04-28T16:24
борщ
украина
экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua.По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, в этом апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20 до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом.По малым хозяйствам ударил и введенный из-за коронавируса локдаун: в итоге "работать в селах некому".Томич отметил, что точные прогнозы по изменению стоимости овощей делать пока рано, на это влияет множество факторов."О дешевом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток", — подытожил эксперт.По динамике цен на необходимые для приготовления борща продукты можно судить о состоянии экономики и финансовом положении жителей страны.
https://ria.ru/20210409/krizis-1727621269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борщ, украина, экономика
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина
столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua
.
По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, в этом апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20 до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом.
По малым хозяйствам ударил и введенный из-за коронавируса локдаун: в итоге "работать в селах некому".
Томич отметил, что точные прогнозы по изменению стоимости овощей делать пока рано, на это влияет множество факторов.
"О дешевом борщовом наборе
можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток", — подытожил эксперт.
По динамике цен на необходимые для приготовления борща продукты можно судить о состоянии экономики и финансовом положении жителей страны.