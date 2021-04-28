Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/ukraina-1730254304.html
Украинцев призвали забыть о дешевом борще
Украинцев призвали забыть о дешевом борще
Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:50
2021-04-28T16:24
борщ
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_a9f0c3315654173dff2a2d788439c63f.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua.По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, в этом апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20 до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом.По малым хозяйствам ударил и введенный из-за коронавируса локдаун: в итоге "работать в селах некому".Томич отметил, что точные прогнозы по изменению стоимости овощей делать пока рано, на это влияет множество факторов."О дешевом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток", — подытожил эксперт.По динамике цен на необходимые для приготовления борща продукты можно судить о состоянии экономики и финансовом положении жителей страны.
https://ria.ru/20210409/krizis-1727621269.html
https://ria.ru/20210420/borsch-1729113992.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_128:0:1871:1307_1920x0_80_0_0_f12daf5ad1932279cf233b6de424bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борщ, украина, экономика

Украинцев призвали забыть о дешевом борще

09:50 28.04.2021 (обновлено: 16:24 28.04.2021)
 
© Flickr / liz westМясной борщ
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Flickr / liz west
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украина столкнулась с дефицитом урожая, который вызвал резкий рост цен на ранние овощи, сообщило издание Vesti.ua.
По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, в этом апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20 до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:34
Бывший министр экономики предрек Украине кризис из-за обнищания населения
По малым хозяйствам ударил и введенный из-за коронавируса локдаун: в итоге "работать в селах некому".
Томич отметил, что точные прогнозы по изменению стоимости овощей делать пока рано, на это влияет множество факторов.
"О дешевом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток", — подытожил эксперт.
По динамике цен на необходимые для приготовления борща продукты можно судить о состоянии экономики и финансовом положении жителей страны.
Девушка ест борщ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 15:11
Google признал борщ российским блюдом
 
БорщУкраинаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
Лента новостейМолния