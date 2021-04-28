https://ria.ru/20210428/ukraina-1730254211.html

В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ

В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что РФ начала частичный отвод войск от украинских границ, но только в Крыму, у восточных РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:49

2021-04-28T09:49

2021-04-28T10:36

сергей дейнеко

владимир зеленский

дмитрий песков

воронежская область

вашингтон (город)

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155579/72/1555797233_0:0:2295:1290_1920x0_80_0_0_9fdb83704e3bb72f3f1e8ff8e204b15a.jpg

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что РФ начала частичный отвод войск от украинских границ, но только в Крыму, у восточных границ еще не отводит.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - цитирует Дейнеко агентство "РБК-Украина".По его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. В частности, остается скопление сил и техники в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. "Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - сказал Дейнеко.Он заявил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и заявил, что армия должна быть готова к тому, что войска РФ могут в любой момент вернуться к границам Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730258146.html

воронежская область

вашингтон (город)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дейнеко, владимир зеленский, дмитрий песков, воронежская область, вашингтон (город), россия, украина, в мире