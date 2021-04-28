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В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ
В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ
Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что РФ начала частичный отвод войск от украинских границ, но только в Крыму, у восточных РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:49
2021-04-28T10:36
сергей дейнеко
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что РФ начала частичный отвод войск от украинских границ, но только в Крыму, у восточных границ еще не отводит.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны."После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - цитирует Дейнеко агентство "РБК-Украина".По его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. В частности, остается скопление сил и техники в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. "Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - сказал Дейнеко.Он заявил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и заявил, что армия должна быть готова к тому, что войска РФ могут в любой момент вернуться к границам Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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сергей дейнеко, владимир зеленский, дмитрий песков, воронежская область, вашингтон (город), россия, украина, в мире

В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ

09:49 28.04.2021 (обновлено: 10:36 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкПограничник на пункте пропуска "Джанкой"
Пограничник на пункте пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что РФ начала частичный отвод войск от украинских границ, но только в Крыму, у восточных границ еще не отводит.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - цитирует Дейнеко агентство "РБК-Украина".
По его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. В частности, остается скопление сил и техники в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. "Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - сказал Дейнеко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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Он заявил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и заявил, что армия должна быть готова к тому, что войска РФ могут в любой момент вернуться к границам Украины.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
Сергей ДейнекоВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВоронежская областьВашингтон (город)РоссияУкраинаВ мире
 
 
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