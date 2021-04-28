Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/ugroza-1730304347.html
Журналист пожаловался на шпиономанию в США из-за "российской угрозы"
Журналист пожаловался на шпиономанию в США из-за "российской угрозы"
В Соединенных Штатах любого сомневающегося в "российской угрозе" называют "агентом Кремля", заявил американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:26
2021-04-28T14:16
россия
гленн гринвальд
сергей лавров
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155357/63/1553576365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a4dd20364fb6906cc57d0f8c41636c6.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Соединенных Штатах любого сомневающегося в "российской угрозе" называют "агентом Кремля", заявил американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox News.По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времен холодной войны. В период так называемого рашагейта проходила масштабная пропагандистская кампания: американцев убеждали в исходящей от России "экзистенциальной угрозе". Гринвальд также отметил, что власти запугивают граждан, чтобы на военный бюджет можно было направлять все больше денег."Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом", — добавил журналист.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, а обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.Вашингтон 15 апреля ввел новые санкции против Москвы и заявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД России отметили, что такой курс США не отвечает интересам народов двух стран.Москва также объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, а оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730217826.html
https://ria.ru/20210428/nato-1730251703.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155357/63/1553576365_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5ce3cd6129302d37e2cd1b7a1e7de6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гленн гринвальд, сергей лавров, москва, сша

Журналист пожаловался на шпиономанию в США из-за "российской угрозы"

13:26 28.04.2021 (обновлено: 14:16 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Соединенных Штатах любого сомневающегося в "российской угрозе" называют "агентом Кремля", заявил американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox News.
По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времен холодной войны. В период так называемого рашагейта проходила масштабная пропагандистская кампания: американцев убеждали в исходящей от России "экзистенциальной угрозе". Гринвальд также отметил, что власти запугивают граждан, чтобы на военный бюджет можно было направлять все больше денег.
"Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом", — добавил журналист.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, а обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 20:42
США считают, что отношения с Россией останутся проблемными
Вашингтон 15 апреля ввел новые санкции против Москвы и заявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД России отметили, что такой курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Москва также объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, а оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 09:32
Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России
 
РоссияГленн ГринвальдСергей ЛавровМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
Лента новостейМолния