https://ria.ru/20210428/ugroza-1730304347.html

Журналист пожаловался на шпиономанию в США из-за "российской угрозы"

Журналист пожаловался на шпиономанию в США из-за "российской угрозы"

В Соединенных Штатах любого сомневающегося в "российской угрозе" называют "агентом Кремля", заявил американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:26

2021-04-28T13:26

2021-04-28T14:16

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гленн гринвальд

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Соединенных Штатах любого сомневающегося в "российской угрозе" называют "агентом Кремля", заявил американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox News.По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времен холодной войны. В период так называемого рашагейта проходила масштабная пропагандистская кампания: американцев убеждали в исходящей от России "экзистенциальной угрозе". Гринвальд также отметил, что власти запугивают граждан, чтобы на военный бюджет можно было направлять все больше денег."Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом", — добавил журналист.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, а обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.Вашингтон 15 апреля ввел новые санкции против Москвы и заявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД России отметили, что такой курс США не отвечает интересам народов двух стран.Москва также объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, а оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730217826.html

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россия, гленн гринвальд, сергей лавров, москва, сша