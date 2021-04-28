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Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку
Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку
Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:39
2021-04-28T19:39
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников, сообщает телеканал CNN.Речь идет о митингах под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Такие митинги широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. Проведение новых митингов запланировано на май, отмечает канал."Это определённо будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам", - сообщил телеканалу источник, близкий к экс-президенту.Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку

19:39 28.04.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Участники акции в поддержку президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников, сообщает телеканал CNN.
Речь идет о митингах под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Такие митинги широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. Проведение новых митингов запланировано на май, отмечает канал.
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"Это определённо будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам", - сообщил телеканалу источник, близкий к экс-президенту.
Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.
Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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