https://ria.ru/20210428/tramp-1730386162.html

Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку

Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку

Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:39

2021-04-28T19:39

2021-04-28T19:39

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников, сообщает телеканал CNN.Речь идет о митингах под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Такие митинги широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. Проведение новых митингов запланировано на май, отмечает канал."Это определённо будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам", - сообщил телеканалу источник, близкий к экс-президенту.Ранее Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост президента США.Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.

https://ria.ru/20210420/tramp-1729036285.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире