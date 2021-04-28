https://ria.ru/20210428/tiktok-1730235158.html
Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
Начинающего блогера, который погиб во время съемок ролика для TikTok в подмосковной Балашихе, сбил насмерть на автомобиле собственный двоюродный брат, пишет... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:58
2021-04-28T02:58
2021-04-28T02:58
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
железнодорожный
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Начинающего блогера, который погиб во время съемок ролика для TikTok в подмосковной Балашихе, сбил насмерть на автомобиле собственный двоюродный брат, пишет "Московский комсомолец".Как ранее сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел 25 апреля в микрорайоне Железнодорожный. Происходящее 24-летний местный житель и его 21-летний родственник транслировали в прямом эфире социальной сети.Как пишет "МК" суть трюка заключалась в следующем: возводилась конструкция из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков высотой полтора метра. На эту конструкцию один участников, а другой на автомобиле ВАЗ должен был разогнаться и сбить ее, в то время, как первому нужно было успеть подпрыгнуть и опустить на землю уже за машиной.Во время исполнения трюка конструкция развалилась, водитель автомобиля, успевший разогнаться, не смог остановиться и наехал на своего двоюродного брата, упавшего на землю.От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Как рассказали в СК, на допросе подозреваемый в причинении смерти по неосторожности полностью признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html
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tiktok, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, железнодорожный, происшествия