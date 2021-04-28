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Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
Начинающего блогера, который погиб во время съемок ролика для TikTok в подмосковной Балашихе, сбил насмерть на автомобиле собственный двоюродный брат, пишет... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:58
2021-04-28T02:58
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
железнодорожный
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Начинающего блогера, который погиб во время съемок ролика для TikTok в подмосковной Балашихе, сбил насмерть на автомобиле собственный двоюродный брат, пишет "Московский комсомолец".Как ранее сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел 25 апреля в микрорайоне Железнодорожный. Происходящее 24-летний местный житель и его 21-летний родственник транслировали в прямом эфире социальной сети.Как пишет "МК" суть трюка заключалась в следующем: возводилась конструкция из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков высотой полтора метра. На эту конструкцию один участников, а другой на автомобиле ВАЗ должен был разогнаться и сбить ее, в то время, как первому нужно было успеть подпрыгнуть и опустить на землю уже за машиной.Во время исполнения трюка конструкция развалилась, водитель автомобиля, успевший разогнаться, не смог остановиться и наехал на своего двоюродного брата, упавшего на землю.От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Как рассказали в СК, на допросе подозреваемый в причинении смерти по неосторожности полностью признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html
балашиха
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tiktok, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, железнодорожный, происшествия

Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат

02:58 28.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Начинающего блогера, который погиб во время съемок ролика для TikTok в подмосковной Балашихе, сбил насмерть на автомобиле собственный двоюродный брат, пишет "Московский комсомолец".
Как ранее сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел 25 апреля в микрорайоне Железнодорожный. Происходящее 24-летний местный житель и его 21-летний родственник транслировали в прямом эфире социальной сети.
Как пишет "МК" суть трюка заключалась в следующем: возводилась конструкция из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков высотой полтора метра. На эту конструкцию один участников, а другой на автомобиле ВАЗ должен был разогнаться и сбить ее, в то время, как первому нужно было успеть подпрыгнуть и опустить на землю уже за машиной.
Во время исполнения трюка конструкция развалилась, водитель автомобиля, успевший разогнаться, не смог остановиться и наехал на своего двоюродного брата, упавшего на землю.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 23:05
Россиянин умер во время треш-стрима
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Как рассказали в СК, на допросе подозреваемый в причинении смерти по неосторожности полностью признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.
 
TikTokСледственный комитет России (СК РФ)БалашихаЖелезнодорожныйПроисшествия
 
 
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