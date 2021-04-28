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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210428/ternovskaya-1730338964.html
Умерла народная артистка России Нинель Терновская
Умерла народная артистка России Нинель Терновская
На 95-м году жизни умерла актриса Российского академического молодежного театра, народная артистка России Нинель Терновская, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:03
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культура
российский академический молодежный театр
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На 95-м году жизни умерла актриса Российского академического молодежного театра, народная артистка России Нинель Терновская, заявили РИА Новости в пресс-службе театра."Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью", — сказал худрук Алексей Бородин.По его словам, невероятный талант Терновской в полной мере раскрывался на сцене театра, которому "она была верна всю жизнь". Бородин подчеркнул, что вся труппа любила Терновскую, а ее уход — большое горе.Как уточнили в пресс-службе, актриса умерла 27 апреля. О времени и месте прощания сообщат позже.Нинель Терновскую приняли в труппу тогда еще Центрального детского театра в 1948 году сразу после окончания студии. За свою долгую карьеру она сыграла более ста ролей.
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60
российский академический молодежный театр , общество

Умерла народная артистка России Нинель Терновская

16:03 28.04.2021 (обновлено: 17:05 28.04.2021)
 
© Главная редакция литературно-драматических программ (1969)Кадр из фильма "Финист - Ясный сокол"
Кадр из фильма Финист - Ясный сокол - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Главная редакция литературно-драматических программ (1969)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На 95-м году жизни умерла актриса Российского академического молодежного театра, народная артистка России Нинель Терновская, заявили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью", — сказал худрук Алексей Бородин.
По его словам, невероятный талант Терновской в полной мере раскрывался на сцене театра, которому "она была верна всю жизнь". Бородин подчеркнул, что вся труппа любила Терновскую, а ее уход — большое горе.
Как уточнили в пресс-службе, актриса умерла 27 апреля. О времени и месте прощания сообщат позже.
Нинель Терновскую приняли в труппу тогда еще Центрального детского театра в 1948 году сразу после окончания студии. За свою долгую карьеру она сыграла более ста ролей.
 
КультураРоссийский академический молодежный театрОбщество
 
 
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