https://ria.ru/20210428/ternovskaya-1730338964.html

Умерла народная артистка России Нинель Терновская

Умерла народная артистка России Нинель Терновская

На 95-м году жизни умерла актриса Российского академического молодежного театра, народная артистка России Нинель Терновская, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:03

2021-04-28T16:03

2021-04-28T17:05

культура

российский академический молодежный театр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730338474_0:155:720:560_1920x0_80_0_0_c477b0e0bfc80109f8b3bb569b8904d1.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На 95-м году жизни умерла актриса Российского академического молодежного театра, народная артистка России Нинель Терновская, заявили РИА Новости в пресс-службе театра."Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью", — сказал худрук Алексей Бородин.По его словам, невероятный талант Терновской в полной мере раскрывался на сцене театра, которому "она была верна всю жизнь". Бородин подчеркнул, что вся труппа любила Терновскую, а ее уход — большое горе.Как уточнили в пресс-службе, актриса умерла 27 апреля. О времени и месте прощания сообщат позже.Нинель Терновскую приняли в труппу тогда еще Центрального детского театра в 1948 году сразу после окончания студии. За свою долгую карьеру она сыграла более ста ролей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский академический молодежный театр , общество