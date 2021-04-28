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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210428/teatr-1730358088.html
Чеховский фестиваль изменил программу из-за пандемии
Чеховский фестиваль изменил программу из-за пандемии
Программа ХV Международного театрального фестиваля имени Чехова, объявленная в декабре прошлого года, претерпит изменения в связи с эпидемиологической ситуацией РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:20
2021-04-28T18:20
культура
театр
новости культуры
концертный зал "зарядье"
чеховский фестиваль
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Программа ХV Международного театрального фестиваля имени Чехова, объявленная в декабре прошлого года, претерпит изменения в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.Отмечается, что театральные коллективы из Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, Японии не могут репетировать и, в ряде случаев, покидать свои страны, что делает невозможным выступлениях некоторых из них в мае-июне в Москве."В силу упомянутых причин показ ряда спектаклей не сможет состояться, однако организаторы фестиваля твердо намерены не лишать зрителей давно ожидаемой встречи с новыми зарубежными постановками, а скорректировать программу, сохранив насыщенность и жанровое разнообразие. При этом Чеховский фестиваль впервые пройдет в новом формате - вместо традиционных двух месяцев спектакли фестивальной программы будут представлены в течение всего календарного года", - говорится в сообщении пресс-службы.Программа фестиваля, запланированная на период с 14 мая по 17 июля, включала 12 спектаклей из десяти стран. Как и было запланировано, фестиваль откроется 14 мая масштабной постановкой испанской компании "Фура дель Бауш". В зале "Зарядья" будет представлена театрализованная версия оратории Гайдна "Сотворение мира". На своем месте в графике остаются показы спектаклей "Антиутопия" (компания Патрисии Геррера, Испания), "Фолия" (компания "Анкор эн тур", Франция), "Конец игры" (Национальный театр имени Шота Руставели, Грузия), "Высокие плато" (компания "Руки, ноги и голова тоже", Франция).Майские показы спектакля "Вишневый сад" (компания Умберто Орсини, Италия) перенесены на 22 и 23 августа. Спектакль "Жизнь" в исполнении индийской танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас перенесен на 7, 8 и 9 сентября.Японский хореограф Дзё Канамори и его компания "Ноизм" не смогут показать в мае "Одноактные балеты", но готовят для показа в Москве новую программу "Сад очертаний". Показы пройдут 18-20 ноября.Спектакль "Гамлет" (театр "Талия", Германия) планируется показать летом 2022 года, когда Чеховский фестиваль будет отмечать свое 30-летие. Из-за пандемии пришлось отказаться в этом году от показов спектаклей "Чайное заклинание" в постановке молодого китайского хореографа Чжао Ляна, а также постановки "Сутры" Сиди Ларби Шеркауи (театр "Сэдлерз Уэллс", Великобритания) и постановки Ярона Лифшица "Опус" австралийской компании CIRCA.Вместо отмененных в программе фестиваля появились новые спектакли. Аргентинская труппа танцовщика и хореографа Хермана Корнехо представит спектакль "Танго после заката" в июне. В афише также появится еще одна чеховская постановка – копродукция театра "Габима" и тель-авивского Камерного театра "Три сестры", которая станет завершением летней серии фестивальной программы (16-19 августа).В летней программе также выступления коллективов из Армении и Азербайджана. Режиссер Нарине Григорян покажет спектакль "Пышка" по новелле Ги де Мопассана, а ансамбль Алима Гасымова из Баку – музыкальную композицию "Мир воздвигнут на любви" на стихи древних персидских поэтов. Выступления пройдут в июне и июле.Зрители, купившие билеты на спектакли, которые перенесены или отменены, могут возвратить приобретенные билеты. Подробная информация о порядке обмена или возврата билетов размещена на официальном сайте фестиваля.
https://ria.ru/20210402/padrissa-1603870707.html
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театр, новости культуры, концертный зал "зарядье", чеховский фестиваль

Чеховский фестиваль изменил программу из-за пандемии

18:20 28.04.2021
 
© Javier Fergo"Антиутопия" Патрисии Герреро
Антиутопия Патрисии Герреро - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Javier Fergo
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Программа ХV Международного театрального фестиваля имени Чехова, объявленная в декабре прошлого года, претерпит изменения в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Отмечается, что театральные коллективы из Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, Японии не могут репетировать и, в ряде случаев, покидать свои страны, что делает невозможным выступлениях некоторых из них в мае-июне в Москве.
"В силу упомянутых причин показ ряда спектаклей не сможет состояться, однако организаторы фестиваля твердо намерены не лишать зрителей давно ожидаемой встречи с новыми зарубежными постановками, а скорректировать программу, сохранив насыщенность и жанровое разнообразие. При этом Чеховский фестиваль впервые пройдет в новом формате - вместо традиционных двух месяцев спектакли фестивальной программы будут представлены в течение всего календарного года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Программа фестиваля, запланированная на период с 14 мая по 17 июля, включала 12 спектаклей из десяти стран. Как и было запланировано, фестиваль откроется 14 мая масштабной постановкой испанской компании "Фура дель Бауш". В зале "Зарядья" будет представлена театрализованная версия оратории Гайдна "Сотворение мира".
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На своем месте в графике остаются показы спектаклей "Антиутопия" (компания Патрисии Геррера, Испания), "Фолия" (компания "Анкор эн тур", Франция), "Конец игры" (Национальный театр имени Шота Руставели, Грузия), "Высокие плато" (компания "Руки, ноги и голова тоже", Франция).
Майские показы спектакля "Вишневый сад" (компания Умберто Орсини, Италия) перенесены на 22 и 23 августа. Спектакль "Жизнь" в исполнении индийской танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас перенесен на 7, 8 и 9 сентября.
Японский хореограф Дзё Канамори и его компания "Ноизм" не смогут показать в мае "Одноактные балеты", но готовят для показа в Москве новую программу "Сад очертаний". Показы пройдут 18-20 ноября.
Спектакль "Гамлет" (театр "Талия", Германия) планируется показать летом 2022 года, когда Чеховский фестиваль будет отмечать свое 30-летие. Из-за пандемии пришлось отказаться в этом году от показов спектаклей "Чайное заклинание" в постановке молодого китайского хореографа Чжао Ляна, а также постановки "Сутры" Сиди Ларби Шеркауи (театр "Сэдлерз Уэллс", Великобритания) и постановки Ярона Лифшица "Опус" австралийской компании CIRCA.
Вместо отмененных в программе фестиваля появились новые спектакли. Аргентинская труппа танцовщика и хореографа Хермана Корнехо представит спектакль "Танго после заката" в июне.
© Marie Guilloux"Сотворение мира" театра “Фура дель Бауш”
Сотворение мира театра “Фура дель Бауш” - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Marie Guilloux
"Сотворение мира" театра “Фура дель Бауш”
В афише также появится еще одна чеховская постановка – копродукция театра "Габима" и тель-авивского Камерного театра "Три сестры", которая станет завершением летней серии фестивальной программы (16-19 августа).
В летней программе также выступления коллективов из Армении и Азербайджана. Режиссер Нарине Григорян покажет спектакль "Пышка" по новелле Ги де Мопассана, а ансамбль Алима Гасымова из Баку – музыкальную композицию "Мир воздвигнут на любви" на стихи древних персидских поэтов. Выступления пройдут в июне и июле.
Зрители, купившие билеты на спектакли, которые перенесены или отменены, могут возвратить приобретенные билеты. Подробная информация о порядке обмена или возврата билетов размещена на официальном сайте фестиваля.
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