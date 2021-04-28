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В Ташкенте началась вакцинация "Спутником V"
В Ташкенте началась вакцинация "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 28 апреля началась в Ташкенте, сообщает в среду пресс-служба хокимията (мэрии) столицы... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:27
2021-04-28T08:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ташкент
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 28 апреля началась в Ташкенте, сообщает в среду пресс-служба хокимията (мэрии) столицы Узбекистана.Во вторник посольство РФ в Узбекистане сообщило, что 27 апреля в республику была поставлена вторая партия "Спутника V", вакцинация этим препаратом должна начаться в среду."С 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента стартует вакцинация вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията. По данным администрации, в первую очередь российский препарат будут получать люди старше 65 лет.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получают люди старше 65 лет и медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано более 600 тысяч человек, в том числе 54% - вакциной AstraZeneca. Во вторник в Ташкент также поступил еще 1 миллион доз препарата из КНР.По расчетам минздрава, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 4,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ташкент, узбекистан, в мире

В Ташкенте началась вакцинация "Спутником V"

08:27 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 28 апреля началась в Ташкенте, сообщает в среду пресс-служба хокимията (мэрии) столицы Узбекистана.
Во вторник посольство РФ в Узбекистане сообщило, что 27 апреля в республику была поставлена вторая партия "Спутника V", вакцинация этим препаратом должна начаться в среду.
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Источник сообщил о готовности Парагвая производить "Спутник V"
"С 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента стартует вакцинация вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията. По данным администрации, в первую очередь российский препарат будут получать люди старше 65 лет.
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получают люди старше 65 лет и медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано более 600 тысяч человек, в том числе 54% - вакциной AstraZeneca. Во вторник в Ташкент также поступил еще 1 миллион доз препарата из КНР.
По расчетам минздрава, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 4,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияТашкентУзбекистанВ мире
 
 
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