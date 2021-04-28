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В МИД ответили на угрозы отключить Россию от SWIFT
В МИД ответили на угрозы отключить Россию от SWIFT
Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, заявил в среду директор Департамента международной... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:58
2021-04-28T18:45
александр панкин
андрей крутских
россия
swift
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, заявил в среду директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских."Пусть попробуют", — сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки."Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются, — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве (Владимира) Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует", — отметил он.По его словам, сейчас в мире начинает преобладать тяга к переговорам и нахождению компромиссных решений."Поскольку сами эти информационные технологии сейчас настолько мощные, что и бизнес, и политики, если они здравомыслящие, заинтересованы в том, чтобы выработать определенные правила ответственного поведения всех игроков в этой сфере", — отметил Крутских.Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
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александр панкин, андрей крутских, россия, swift, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире

В МИД ответили на угрозы отключить Россию от SWIFT

15:58 28.04.2021 (обновлено: 18:45 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, заявил в среду директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
"Пусть попробуют", — сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
13:44
Эксперт оценил возможность появления в России альтернативы SWIFT
"Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются, — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве (Владимира) Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует", — отметил он.
По его словам, сейчас в мире начинает преобладать тяга к переговорам и нахождению компромиссных решений.
"Поскольку сами эти информационные технологии сейчас настолько мощные, что и бизнес, и политики, если они здравомыслящие, заинтересованы в том, чтобы выработать определенные правила ответственного поведения всех игроков в этой сфере", — отметил Крутских.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 20:34Сказано в эфире
Экономист оценил риск отключения России от системы SWIFT
Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
 
Александр ПанкинАндрей КрутскихРоссияSWIFTМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ мире
 
 
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