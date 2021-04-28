https://ria.ru/20210428/swift-1730307724.html

Эксперт оценил возможность появления в России альтернативы SWIFT

Эксперт оценил возможность появления в России альтернативы SWIFT

Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:44

2021-04-28T13:44

2021-04-28T13:44

россия

swift

ближний восток

сергей лавров

южная америка

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать иностранные банки участвовать в ней, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.В России в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT была создана система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT."Российский опыт показывает, что построить систему для передачи финансовых сообщений можно в относительно короткие сроки. Вопрос в том, как уговорить банки, особенно зарубежные, ею пользоваться. Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно", - рассуждает Достов.Альтернатива SWIFT в любом случае будет управляться из какого-то государства, и ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими, поясняет эксперт. Сохраняется и угроза внешних санкций для государств - участников такой системы."Есть также риск фрагментации денежных переводов: нет никаких гарантий, что такую систему не захотят сделать в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и так далее. Поэтому, на мой взгляд, нужно начать разговор не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые бы защитили добросовестный бизнес от влияния санкций. Либо целесообразно подумать над полностью децентрализованной, глобальной системой передачи финансовых сообщений, которая бы не контролировалась ни одним государством – но без широкого консенсуса здесь не обойтись", - добавил эксперт.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/swift-1730057757.html

https://ria.ru/20210422/swift-1729400171.html

россия

ближний восток

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, swift, ближний восток, сергей лавров, южная америка, экономика