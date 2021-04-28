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Эксперт оценил возможность появления в России альтернативы SWIFT
Эксперт оценил возможность появления в России альтернативы SWIFT
Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:44
2021-04-28T13:44
россия
swift
ближний восток
сергей лавров
южная америка
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать иностранные банки участвовать в ней, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.В России в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT была создана система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT."Российский опыт показывает, что построить систему для передачи финансовых сообщений можно в относительно короткие сроки. Вопрос в том, как уговорить банки, особенно зарубежные, ею пользоваться. Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно", - рассуждает Достов.Альтернатива SWIFT в любом случае будет управляться из какого-то государства, и ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими, поясняет эксперт. Сохраняется и угроза внешних санкций для государств - участников такой системы."Есть также риск фрагментации денежных переводов: нет никаких гарантий, что такую систему не захотят сделать в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и так далее. Поэтому, на мой взгляд, нужно начать разговор не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые бы защитили добросовестный бизнес от влияния санкций. Либо целесообразно подумать над полностью децентрализованной, глобальной системой передачи финансовых сообщений, которая бы не контролировалась ни одним государством – но без широкого консенсуса здесь не обойтись", - добавил эксперт.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/swift-1730057757.html
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россия, swift, ближний восток, сергей лавров, южная америка, экономика

Эксперт оценил возможность появления в России альтернативы SWIFT

13:44 28.04.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать иностранные банки участвовать в ней, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
В России в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT была создана система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.
"Российский опыт показывает, что построить систему для передачи финансовых сообщений можно в относительно короткие сроки. Вопрос в том, как уговорить банки, особенно зарубежные, ею пользоваться. Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно", - рассуждает Достов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 20:34Сказано в эфире
Экономист оценил риск отключения России от системы SWIFT
Альтернатива SWIFT в любом случае будет управляться из какого-то государства, и ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими, поясняет эксперт. Сохраняется и угроза внешних санкций для государств - участников такой системы.
"Есть также риск фрагментации денежных переводов: нет никаких гарантий, что такую систему не захотят сделать в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и так далее. Поэтому, на мой взгляд, нужно начать разговор не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые бы защитили добросовестный бизнес от влияния санкций. Либо целесообразно подумать над полностью децентрализованной, глобальной системой передачи финансовых сообщений, которая бы не контролировалась ни одним государством – но без широкого консенсуса здесь не обойтись", - добавил эксперт.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 09:30
Косачев оценил призыв Украины отключить Россию от SWIFT
 
РоссияSWIFTБлижний ВостокСергей ЛавровЮжная АмерикаЭкономика
 
 
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