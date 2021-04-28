https://ria.ru/20210428/swift-1730248113.html

Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT

Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT

В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:03

2021-04-28T09:03

2021-04-28T13:27

россия

александр панкин

swift

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости."И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — подчеркнул он.Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью агентству сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. Он добавил, что это не только реакция "на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/swift-1730057757.html

https://ria.ru/20210422/otklyuchenie-1729452297.html

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Лавров заявил, что база для создания аналога SWIFT в России уже есть Лавров заявил, что база для создания аналога SWIFT в России уже есть 2021-04-28T09:03 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр панкин, swift, сергей лавров, в мире