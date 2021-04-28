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Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT
Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT
В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:03
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россия
александр панкин
swift
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости."И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — подчеркнул он.Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью агентству сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. Он добавил, что это не только реакция "на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/swift-1730057757.html
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Лавров заявил, что база для создания аналога SWIFT в России уже есть
Лавров заявил, что база для создания аналога SWIFT в России уже есть
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россия, александр панкин, swift, сергей лавров, в мире

Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT

09:03 28.04.2021 (обновлено: 13:27 28.04.2021)
 
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — подчеркнул он.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 20:34Сказано в эфире
Экономист оценил риск отключения России от системы SWIFT
Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью агентству сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. Он добавил, что это не только реакция "на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Сенатор назвал маловероятным отключение России от SWIFT
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияАлександр ПанкинSWIFTСергей ЛавровВ мире
 
 
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