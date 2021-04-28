https://ria.ru/20210428/swift-1730248113.html
Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT
Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT
В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:03
2021-04-28T09:03
2021-04-28T13:27
россия
александр панкин
swift
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости."И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", — подчеркнул он.Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью агентству сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. Он добавил, что это не только реакция "на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".В Банке России сообщили, что уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/swift-1730057757.html
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Лавров заявил, что база для создания аналога SWIFT в России уже есть
Лавров заявил, что база для создания аналога SWIFT в России уже есть
2021-04-28T09:03
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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