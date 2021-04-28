https://ria.ru/20210428/sueta-1730382737.html

Священники предостерегли верующих от "пасхальной суеты"

Священники предостерегли верующих от "пасхальной суеты"

Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным, такое мнение высказали священники на... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:00

2021-04-28T20:00

2021-04-28T20:00

религия и мировоззрение

пасха

русская православная церковь

светлое христово воскресение. пасха

пасха. светлое христово воскресение

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным, такое мнение высказали священники на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что важно правильно расставить акценты."Иначе получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не Воскресшему Христу. Важно суметь отделить радость от трапезы от радости о воскресшем Христе и посмотреть, что для тебя существенно", - пояснил священник.Настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский пошутил, что перед Пасхой он просит паству "не убить в этой суете своих неверующих родственников".Пасха – главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 2 мая.

https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, русская православная церковь, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение