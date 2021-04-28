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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210428/sueta-1730382737.html
Священники предостерегли верующих от "пасхальной суеты"
Священники предостерегли верующих от "пасхальной суеты"
Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным, такое мнение высказали священники на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:00
2021-04-28T20:00
религия и мировоззрение
пасха
русская православная церковь
светлое христово воскресение. пасха
пасха. светлое христово воскресение
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным, такое мнение высказали священники на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что важно правильно расставить акценты."Иначе получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не Воскресшему Христу. Важно суметь отделить радость от трапезы от радости о воскресшем Христе и посмотреть, что для тебя существенно", - пояснил священник.Настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский пошутил, что перед Пасхой он просит паству "не убить в этой суете своих неверующих родственников".Пасха – главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 2 мая.
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пасха, русская православная церковь, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение

Священники предостерегли верующих от "пасхальной суеты"

20:00 28.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокраска пасхальных яиц в Даниловском монастыре
Покраска пасхальных яиц в Даниловском монастыре - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным, такое мнение высказали священники на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Многие церковные люди в дни Пасхи суетятся больше, чем требуется. Людям кажется, что к празднику надо все убрать, покрасить яйца, сделать сырную пасху, испечь куличи, приготовить стол – да, это все по-своему важно, но это несоизмеримо с тем, что происходит в храмах, и тем, что должно происходить в душе верующего", - сказал священник, кандидат богословия Стефан Домусчи.
Он отметил, что важно правильно расставить акценты.
"Иначе получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не Воскресшему Христу. Важно суметь отделить радость от трапезы от радости о воскресшем Христе и посмотреть, что для тебя существенно", - пояснил священник.
Раскрашивание пасхального яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 16:07Религия и мировоззрение
"Стегают ветками". Чем уникальна Пасха в 2021 году
Настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский пошутил, что перед Пасхой он просит паству "не убить в этой суете своих неверующих родственников".
Пасха – главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 2 мая.
 
Религия и мировоззрениеПасхаРусская православная церковьСветлое Христово Воскресение. ПасхаПасха. Светлое Христово Воскресение
 
 
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