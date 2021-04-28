https://ria.ru/20210428/sud-1730336043.html

Суд обязал Музей Востока вернуть Центру Рерихов 500 музейных предметов

Суд обязал Музей Востока вернуть Центру Рерихов 500 музейных предметов

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) к Государственному музею искусства народов... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:49

2021-04-28T15:49

2021-04-28T16:56

культура

международный центр рерихов (мцр)

святослав рерих

москва

общество

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) к Государственному музею искусства народов Востока об истребовании имущества из чужого незаконного владения, следует из информации в картотеке арбитражных дел.В материалах суда уточняется, что перед этим суд объединил в одно производство два отдельных иска МЦР к Музею Востока.Как рассказал РИА Новости адвокат Михаил Репников, представляющий интересы истца, суд обязал Музей Востока вернуть более 500 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов. По словам адвоката, в это число входят коллекция индийских миниатюр, коллекция бронзы, книга на бересте, прогулочные трости Николая и Святослава Рерихов, походные сумки Елены Рерих, а также принадлежавшее ей "кольцо Нефертити". Комментарием ответчика РИА Новости не располагает.Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока. В феврале суд отклонил иск об истребовании Мемориальной библиотеки семьи Рерихов, насчитывающей около 600 томов. В марте после проверки в апелляции вступило в силу решение об отказе в истребовании 518 картин, эскизов и рисунков семьи Рерихов.Ранее в апреле первая инстанция почти полностью удовлетворила иск МЦР о возвращении архива Рерихов. Как сообщил тогда Репников, из семи с лишним тысяч архивных дел было отказано в возврате примерно двадцати, на том основании, что их нет у ответчика. Адвокат пояснил, что одно дело – это несколько документов, объединенных одной темой, например, переписка членов семьи, дневниковые записи Николая и Елены Рерихов. Еще один иск – об истребовании 188 картин Рерихов – первой инстанцией пока до конца не рассмотрен.Ранее стороны судились из-за зданий исторической усадьбы Лопухиных в центре Москвы. МЦР около 20 лет располагался в усадьбе, которая в ноябре 2015 года была передана в оперативное управление Музею Востока, через суд выселившему МЦР из помещений. Минкультуры заявляло, что МЦР нарушал правила использования памятника культуры и хранения музейных предметов. В феврале 2016 года был создан Государственный музей Рерихов. Большая экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась весной 2019 года, до этого коллекция хранилась в усадьбе.

https://realty.ria.ru/20210115/sud-1593252337.html

https://realty.ria.ru/20200729/1575092755.html

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международный центр рерихов (мцр), святослав рерих, москва, общество