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В Болгарии проголосовали за переговоры по импорту "Спутника V"
В Болгарии проголосовали за переговоры по импорту "Спутника V"
Комиссия по здравоохранению в парламенте Болгарии проголосовала за то, чтобы поручить правительству принять необходимые меры для приобретения российской вакцины РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:18
2021-04-28T19:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
болгарская социалистическая партия
болгария
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комиссия по здравоохранению в парламенте Болгарии проголосовала за то, чтобы поручить правительству принять необходимые меры для приобретения российской вакцины "Спутник V", сообщает Болгарское национальное телевидение (БТВ).Запрос о начале переговоров для импорта российской вакцины был подан депутатами Болгарской социалистической партии. Парламент предыдущего созыва отклонил аналогичную инициативу социалистов.Теперь решение о поручении правительству предстоит одобрить полному составу парламента.Депутаты-социалисты также намерены инициировать необходимые перемены в законодательстве, которые пока не позволяют использовать в стране препараты, не одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Всего в Болгарии подтверждено более 401 тысячи случаев COVID-19, вылечились свыше 332 тысяч заболевших, и более 16 тысяч человек скончались. В целом медики сделали почти 751 тысячи прививок от коронавируса.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, болгарская социалистическая партия, болгария, в мире

В Болгарии проголосовали за переговоры по импорту "Спутника V"

19:18 28.04.2021 (обновлено: 19:19 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комиссия по здравоохранению в парламенте Болгарии проголосовала за то, чтобы поручить правительству принять необходимые меры для приобретения российской вакцины "Спутник V", сообщает Болгарское национальное телевидение (БТВ).
Запрос о начале переговоров для импорта российской вакцины был подан депутатами Болгарской социалистической партии. Парламент предыдущего созыва отклонил аналогичную инициативу социалистов.
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Теперь решение о поручении правительству предстоит одобрить полному составу парламента.
Депутаты-социалисты также намерены инициировать необходимые перемены в законодательстве, которые пока не позволяют использовать в стране препараты, не одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Всего в Болгарии подтверждено более 401 тысячи случаев COVID-19, вылечились свыше 332 тысяч заболевших, и более 16 тысяч человек скончались. В целом медики сделали почти 751 тысячи прививок от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetБолгарская социалистическая партияБолгарияВ мире
 
 
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