https://ria.ru/20210428/sputnik-1730383626.html

В Болгарии проголосовали за переговоры по импорту "Спутника V"

В Болгарии проголосовали за переговоры по импорту "Спутника V"

Комиссия по здравоохранению в парламенте Болгарии проголосовала за то, чтобы поручить правительству принять необходимые меры для приобретения российской вакцины РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:18

2021-04-28T19:18

2021-04-28T19:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

болгарская социалистическая партия

болгария

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комиссия по здравоохранению в парламенте Болгарии проголосовала за то, чтобы поручить правительству принять необходимые меры для приобретения российской вакцины "Спутник V", сообщает Болгарское национальное телевидение (БТВ).Запрос о начале переговоров для импорта российской вакцины был подан депутатами Болгарской социалистической партии. Парламент предыдущего созыва отклонил аналогичную инициативу социалистов.Теперь решение о поручении правительству предстоит одобрить полному составу парламента.Депутаты-социалисты также намерены инициировать необходимые перемены в законодательстве, которые пока не позволяют использовать в стране препараты, не одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Всего в Болгарии подтверждено более 401 тысячи случаев COVID-19, вылечились свыше 332 тысяч заболевших, и более 16 тысяч человек скончались. В целом медики сделали почти 751 тысячи прививок от коронавируса.

https://ria.ru/20210427/proizvodstvo-1730118365.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, болгарская социалистическая партия, болгария, в мире