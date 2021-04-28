В Болгарии проголосовали за переговоры по импорту "Спутника V"
19:18 28.04.2021 (обновлено: 19:19 28.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комиссия по здравоохранению в парламенте Болгарии проголосовала за то, чтобы поручить правительству принять необходимые меры для приобретения российской вакцины "Спутник V", сообщает Болгарское национальное телевидение (БТВ).
Запрос о начале переговоров для импорта российской вакцины был подан депутатами Болгарской социалистической партии. Парламент предыдущего созыва отклонил аналогичную инициативу социалистов.
Теперь решение о поручении правительству предстоит одобрить полному составу парламента.
Депутаты-социалисты также намерены инициировать необходимые перемены в законодательстве, которые пока не позволяют использовать в стране препараты, не одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Всего в Болгарии подтверждено более 401 тысячи случаев COVID-19, вылечились свыше 332 тысяч заболевших, и более 16 тысяч человек скончались. В целом медики сделали почти 751 тысячи прививок от коронавируса.