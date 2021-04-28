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Лавров прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"
Лавров прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:07
2021-04-28T11:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
россия
майк помпео
коронавирусы
здоровье - общество
сергей лавров
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины "Спутник V": министр отметил, что США не скрывают того, что пытаются оказать давление по этой теме на страны региона."Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что они эту работу ведут. Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь - ред.) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов", - сказал Лавров.Он отметил, что в Бразилии сейчас "возникло движение протеста против такого лишения"."И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать", - сказал Лавров.При этом он подчеркнул, что сейчас "уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину"."Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: "Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут", - заявил глава российского МИД.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, майк помпео, коронавирусы, здоровье - общество, сергей лавров, владимир высоцкий (автор песен), бразилия, сша, в мире

Лавров прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"

10:07 28.04.2021 (обновлено: 11:04 28.04.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины "Спутник V": министр отметил, что США не скрывают того, что пытаются оказать давление по этой теме на страны региона.
"Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что они эту работу ведут. Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь - ред.) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов", - сказал Лавров.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Он отметил, что в Бразилии сейчас "возникло движение протеста против такого лишения".
"И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать", - сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что сейчас "уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину".
"Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: "Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут", - заявил глава российского МИД.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
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