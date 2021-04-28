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Лавров прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"

Лавров прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:07

2021-04-28T10:07

2021-04-28T11:04

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вакцина "спутник v"

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей лавров

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины "Спутник V": министр отметил, что США не скрывают того, что пытаются оказать давление по этой теме на страны региона."Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что они эту работу ведут. Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь - ред.) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов", - сказал Лавров.Он отметил, что в Бразилии сейчас "возникло движение протеста против такого лишения"."И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать", - сказал Лавров.При этом он подчеркнул, что сейчас "уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину"."Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: "Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут", - заявил глава российского МИД.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

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