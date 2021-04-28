https://ria.ru/20210428/solntse-1730335897.html

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется солнечная погода

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется солнечная погода

После майских праздников в Москве будет много солнца, и воздух может прогреться до плюс 25, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:49

2021-04-28T15:49

2021-04-28T15:49

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. После майских праздников в Москве будет много солнца, и воздух может прогреться до плюс 25, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, начало мая стартует с холодных, дождливых позиций, и это будет касаться большей части майских праздников. А где-то на рубеже 7-8 мая произойдет разворот ветров, и усилится южная тяга, температура в период с 7 по 9 мая вернется в рамки климатической нормы. Рамка климатической нормы для мая месяца - ночью плюс 5-10, днем плюс 15-20."С наступлением первой рабочей недели, то есть с 10 мая и далее, будут усиливаться антициклональные барические силы, гигантский антициклон должен раскинуться над просторами европейской России. Это будет много солнца, южный поток будет только усиливаться, в этой связи есть надежда на то, что произойдет усиление тепла: ночью до плюс 10-15, днем до плюс 20-25. Будет ли это до конца? Ну нет, конечно. Там будут сбросы с периодическими грозовыми дождями", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва