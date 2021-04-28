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Резервный день для написания итогового сочинения в 11-х классах перенесли
Резервный день для написания итогового сочинения в 11-х классах перенесли
Резервный день для написания итогового сочинения в 11-ых классах перенесут с 5 мая на 12 мая из-за нерабочих дней, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:21
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Резервный день для написания итогового сочинения в 11-ых классах перенесут с 5 мая на 12 мая из-за нерабочих дней, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Ранее сообщалось, что обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание 15 апреля по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 и 19 мая 2021 года."Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор – ред.) в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая 2021 года... Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения для них (для 11-классников, не написавших сочинение ранее - ред.) - 19 мая 2021 года", - говорится в сообщении.Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение (изложение) 15 апреля.Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения.
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Резервный день для написания итогового сочинения в 11-х классах перенесли

16:21 28.04.2021 (обновлено: 16:43 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Резервный день для написания итогового сочинения в 11-ых классах перенесут с 5 мая на 12 мая из-за нерабочих дней, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Ранее сообщалось, что обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание 15 апреля по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 и 19 мая 2021 года.
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"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор – ред.) в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая 2021 года... Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения для них (для 11-классников, не написавших сочинение ранее - ред.) - 19 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение (изложение) 15 апреля.
Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.
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Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения.
 
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