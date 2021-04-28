Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Дачникам в ходе поездки на свой приусадебный участок грозят штрафы, например, их могут заставить заплатить за неправильную перевозку животного – исходя из законодательства, это может создавать препятствия водителю, ограничивая обзор и удобство управления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
“Согласно ПДД, транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов. В п. 23.3 говорится, что перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя либо другим образом ограничивать удобство управления. Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным", - отмечает юрист.
В лучшем случае владелец автомобиля отделается предупреждением, но могут выписать и штраф в размере 500 рублей. Кроме того, наказание может быть вынесено за жестокое обращение с животными, если оставить питомца в закрытой машине на парковке. За это могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей и даже лишить свободы на срок от 1 до 3 лет.
Возможен штраф и за перевозку негабаритных стройматериалов – также в размере 500 рублей, за стоянку в водоохранной зоне можно расстаться с 3-4,5 тысячами рублей. Штраф за выброс мусора может составить 2 тысячи рублей, а за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – до 5 тысяч рублей, заключил Редин.