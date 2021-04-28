https://ria.ru/20210428/shtrafy-1730234759.html

Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу

Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу

Дачникам в ходе поездки на свой приусадебный участок грозят штрафы, например, их могут заставить заплатить за неправильную перевозку животного – исходя из... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T02:17

2021-04-28T02:17

2021-04-28T02:17

позиция права

егор редин

россия

дача

авто

общество

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Дачникам в ходе поездки на свой приусадебный участок грозят штрафы, например, их могут заставить заплатить за неправильную перевозку животного – исходя из законодательства, это может создавать препятствия водителю, ограничивая обзор и удобство управления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.В лучшем случае владелец автомобиля отделается предупреждением, но могут выписать и штраф в размере 500 рублей. Кроме того, наказание может быть вынесено за жестокое обращение с животными, если оставить питомца в закрытой машине на парковке. За это могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей и даже лишить свободы на срок от 1 до 3 лет. Возможен штраф и за перевозку негабаритных стройматериалов – также в размере 500 рублей, за стоянку в водоохранной зоне можно расстаться с 3-4,5 тысячами рублей. Штраф за выброс мусора может составить 2 тысячи рублей, а за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – до 5 тысяч рублей, заключил Редин.

https://ria.ru/20210426/reydy-1729974060.html

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позиция права, егор редин, россия, дача, авто, общество